HABERTURK.COM

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, taze meyve ve meyve suyu konsantresi ürünleriyle ile hizmet veren Anadolu Etap’ın, Türkiye’nin en büyük meyve bahçesi konumunda olan Balıkesir-Tahirova çiftliğini ziyaret etti.

Sürdürülebilir tarım ilkeleri ve uluslararası kalite standartlarıyla meyve üretimi yapılan Tahirova çiftliğindeki uygulamaları yerinde inceleyen Pakdemirli, Anadolu Etap’ın modern meyve yetiştiriciliği teknikleri ile akıllı ve sürdürülebilir tarım uygulamaları konularında bilgi aldı.

Yapılan açıklamaya göre, satışlarının yüzde 65’ini ihracattan elde eden Anadolu Etap, ürünlerini Uzak Doğu, Avrupa ve ABD dahil olmak üzere 65’ten fazla ülkeye gönderiyor. Anadolu Etap’ın 10 bin dekar arazi büyüklüğü ile en büyük çiftliği olan Tahirova’da sert çekirdekli kategorisinde, kayısı, şeftali, nektarin, kiraz, erik ve yumuşak çekirdekli kategorisinde elma, armut çeşitleri ve aynı zamanda vişne, nar ve badem yetiştiriliyor.

Sürdürülebilir tarım ilkeleri ve uluslararası kalite standartlarında üretilen meyveler, Global G.A.P ve Yerli İyi Tarım Uygulamaları belgelerine sahip. 4 bin kişiye istihdam yaratan kurum, Balıkesir Tahirova çiftliğinde ve tüm çiftliklerinde damlama sulama yöntemi kullanıyor.