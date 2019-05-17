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Bakan Pekcan: Karekodlu bono ve elektronik çek ve elektronik bono uygulamasını başlıyor

AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Karekodlu Çek Sistemi'nden sonra, şimdi karekodlu bono ve elektronik çek ve elektronik bono uygulamasını başlatıyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamam, en kısa zamanda devreye girecek." dedi

Karekodlu Çek Sistemi

Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK),bir otelde düzenlediği geleneksel iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının önemine işaret ederek, ramazanın dayanışma duygusunu güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Bakanlık olarak son 10 aylık dönemde hayata geçirdikleri çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Pekcan, özellikle ihracatçılar için hayata geçirdikleri "kolaydestek.gov.tr" sitesinin çok kısa zamanda olumlu geri dönüşler aldığını dile getirdi.

Pekcan, ihracatın tam otomasyona geçmesi ile ilgili akıllı ihracat platformu oluşturduklarını belirterek, TOBB ile beraber TİM'in ihracat ofislerinin olmadığı illerde, İhracat Destek Ofisleri oluşturduklarını, bu ofislerin yaygınlaştırılacağını aktardı.

İhracatı artırmak için KOBİ'lerin, esnafın, kadın ve genç girişimcilerin ihracatçılar içine dahil olmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Dairesi kurduk. Esnafımızın ihracat kapasitesini artırmak üzere, onlara ihracata giriş ve markalaşma eğitimleri veriyoruz, e-ticaret eğitimleri veriyoruz. KOBİ'lerimizin Eximbank imkanlarından daha çok yararlanabilmesi için özel bir strateji geliştirdik.

Şu an Eximbank kredi imkanlarından yararlanan KOBİ'lerimizin oranını yüzde 71'e çıkardık, firma sayımız 11 bin 500'e çıktı, yıl sonu hedefimiz bunu 12 bin 500'e çıkarmak. Gümrük kapılarımızı modernize etmeye devam ediyoruz, gümrüklerdeki dijitalleşmeye devam ediyoruz. İhracatlarımızın kağıtsız olarak, dijital ortamda yapılmasına nisan sonu itibarıyla başladık. En kısa zamanda bu süreci tamamlayacağız. İkinci hedefimiz bunu ithalatta yaygınlaştırmak."

"ŞU ANA KADAR BİN 250 CİVARINDA STK'LARDAN TALEP GELDİ"

Pekcan, gümrük işlerinin ve ticaretin kolaylaşması ve dijitalleşme yönündeki çalışmalara devam ettiklerine işaret ederek, mevzuatı, çağın gereklerine uygun olarak sadeleştirme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bütün paydaşların görüşlerini alarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Pekcan, "STK'larla beraber istişare kurulu oluşturduk ve her ay düzenli olarak toplanıyoruz. İş dünyasının tüm sıkıntılarını, sorunlarını çözme yolunda gayret sarf ediyoruz ve ciddi yol aldık. Sorunların bir çoğunu çözdük. Şu ana kadar bin 250 civarında STK'dan talep geldi, bunların 600'ü diğer bakanlıklarla ilgili, bunun diğer bakanlıklarla koordinasyonunu yürütüyor, talepleri de biz takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, konuşmasında Lisanslı Depoculuk Sistemi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Lisanlı depodaki ürünleri elektronik ortamda satışının yapılabilmesi için Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nı geliştirdik. 2019 hasat zamanıyla birlikte Ürün İhtisas Borsalarımız devrede olacak, fiilen şu an çalışır vaziyette, yakın zamanda ürünlerimizi burada satabiliyor olacaksınız." dedi.

Ruhsar Pekcan, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS),"E-ticarette Güven Damgası Sistemi", Elektronik Ticaret Bilgi Sistemini (ETBİS) ve Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Daha önce devreye alınan karekodlu çek uygulamasına atıfta bulunan Pekcan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Karekodlu Çek Sistemi'nden sonra, şimdi karekodlu bono ve elektronik çek ve elektronik bono uygulamasını başlatıyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamam, en kısa zamanda devreye girecek. Küresel ekonomi ve küresel ticaret, Avrupa'nın büyümesi yavaşlıyor. Almanya'nın büyümesi 0,4'e revize edildi. Bütün bu ortamda, sizlerin desteğiyle, ihracatımızı geçen sene rekorla kapadık, bunu daha da yukarılara çekeceğiz.

Bütün dünyada küresel ticaretin yavaşladığı, Çin'in bile ihracatının azaldığı bir dönemde nisan ayında biz ihracatımızı yüzde 5,40 artırdık. Yılın ilk 4 ayında ihracatımız yüzde 3,77 arttı. Önümüzdeki dönemde de, ihracatımızı artırmak için teknolojiye, tasarıma, markalaşmaya daha çok yatırım vereceğiz, devlet olarak da desteklerimizle arkanızda olacağız."

Bakan Pekcan'a konuşmasının ardından DEİK Başkanı Nail Olpak tarafından hediye takdim edildi. Pekcan, DEİK üyeleri ile aile fotoğrafı çektirdi.

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