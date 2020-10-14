Bakan Pekcan yurt dışı lojistik merkezlerine yönelik destekleri değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yurt dışı lojistik merkezlerin desteklenmesiyle dış ticaret maliyetlerinin azalacağını belirterek, "Ürünlerimiz yeni pazarlara etkin ve verimli yoldan ulaştırılacak ve böylece ihracatçılarımızın rekabet gücü artırılacak." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, sürdürülebilir ihracat artışına katkı sağlayacak, Türk ihraç ürünlerine depolama, elleçleme, dağıtım gibi hizmetler sunacak yurt dışı lojistik merkezlerin desteklenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Söz konusu merkezlerin desteklenmesiyle dış ticaret maliyetlerinin azalacağını kaydeden Pekcan, "Ürünlerimiz yeni pazarlara etkin ve verimli yoldan ulaştırılacak ve böylece ihracatçılarımızın rekabet gücü artırılacak. Söz konusu kararın başta ihracatçılarımız olmak üzere ülkemiz ekonomisi açısından hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.