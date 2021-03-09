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Bakan Selçuk: Şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu

Bakan Selçuk: Şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz
HABERTURK.COM

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirleceğini yineledi.

Bakan Selçuk “Nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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