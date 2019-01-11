Bakan Selçuk, eşi Rana Selçuk ile Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, engelli çocuklarla genel eğitimdeki çocukların kaynaştırma eğitimi aldığı Milli Eğitim Vakfı (MEV) Gökkuşağı Özel Eğitim Anaokulu İlkokulu Ortaokuluna sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

AA ekibinin görüntülediği ziyarette Bakan Selçuk, 2018'in ekim ayında mobilya ile dekorasyon alanında üretim yapan ve pilot olarak belirlenen mesleki ve teknik eğitim kurumlarında başlatılan uygulama kapsamında üretilen ilk ahşap oyuncakları serebral palsi hastası çocukların da bulunduğu öğrencilerle buluşturdu.

Ziyaretinde kendisini büyük bir sevinç ve heyecanla karşılayan miniklerle vakit geçiren, verdikleri mini konserlere eşi Rana Selçuk'la eşlik eden, sınıf ve atölyeleri gezen Selçuk, öğrencilerin el emeği göz nuru projelerini de titizlikle inceledi.

Ahşap oyuncaklara kavuşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler de Bakan Selçuk'la fotoğraf çektirdi.

"ÜLKEMİZİN ÇOK CİDDİ ANLAMDA AHŞAP VE SAĞLIKLI OYUNCAK İHTİYACI VAR"

Bakan Selçuk, ziyareti sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklar açısından oyunun ve oyun temelli eğitimin önemine dikkati çekti.

Selçuk, "Ülkemizin çok ciddi anlamda bir ahşap oyuncak, sağlıklı oyuncak ihtiyacı var. Medyada birçok kez sağlıklı olmayan oyuncakların ne tür zararlar verdiği konusunda açıklamaları görüyoruz. Biz buna tedbir olarak kendi meslek liselerimizde, kendi oyuncaklarımızı sağlıklı şekilde üretelim istiyoruz. Ama bunu sadece okullarda üretmekle kalmayıp bir ekosistem kurmaya da çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HEDEF DÜNYA PAZARI"

Bakan Selçuk, ahşap oyuncakları öncelikli olarak ihtiyaç duyulan ilkokullar, ortaokullar, liseler gibi alanlara temin etme konusunda bir tedarik zinciri oluşturduklarını anlatarak, "Daha sonra da bunun çok daha büyük şekilde kamuoyuna yönelik üretilmesi planlanıyor. En sonunda da uluslararası ihracat noktasında da ahşap oyuncaklarımızın tasarımı, tasarımdan üretime doğru, üretimden de girişimcilik modelleriyle bunun yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir çalışmamız var." diye konuştu.

"OKULLARIMIZ ÜRETİM MERKEZİ OLSUN İSTİYOUZ"

Konuyla ilgili projenin başlatıldığını, ilgili protokollerin imzalandığını anımsatan Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Projenin başlatılmasının hemen ardından pilot olarak belirlenen mesleki ve teknik Anadolu liselerinde ahşap oyuncak üretimine başladık. Yani sadece bir niyet veya temenni olarak yapmıyoruz, bunu bütün süreçlerini tamamlayarak, üretim ve hatta ilerde pazarlaması ve satışı konusunda da yeni modeller oluşturmak suretiyle. Artık okullarımız üretimin merkezi olsun, mesleki ve teknik liselerimiz hayatın merkezi olsun istiyoruz. Bunun için de somut tedbirlerimizi alıyoruz."

Ahşap oyuncakların yerli üretim oluşuna dikkati çeken Selçuk, "Üretilen oyuncaklar sağlıklı oyuncaklar. Çocuklarımızın zeka, kişilik, sosyal ve duygusal gelişimi için oyun ve oyuncak meselesi en birinci konumuz." diye konuştu.

"YÜZDE YÜZ YERLİ VE SAĞLIKLI ÜRETİM"

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'de ihtiyaç duyulan ve büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimi ile ilgili önemli bir adım atıldı. Ekim 2018'de mobilya ve dekorasyon alanında üretim yapan mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ahşap oyuncak üretimini başlatan Bakanlık, uygulama için Ankara, İstanbul, Bursa ve Balıkesir'i pilot iller olarak belirledi.

Bu illerdeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretilen ilk ahşap oyuncaklar, MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Anaokulu İlkokulu Ortaokulunda eğitim alan öğrencilerin de yüzünü güldürdü.

Öte yandan Bakanlıkça Türkiye'de ahşap oyuncak üreten sektör temsilcileri ile 2018'in Ekim ve Aralık aylarında yapılan Ahşap Oyuncak Sektörü İstişare Toplantıları'nın bu yıl 3 ayda bir tekrar edilmesi planlanıyor.

Okul öncesi eğitimde çocukların gelişimini destekleyici ahşap oyuncak ve zeka materyalleri tasarımını gerçekleştirecek Ar-Ge birimi de oluşturan Bakanlık, geliştirilen ürünleri, bu yıl kurulmaya başlanacak "tasarım ve beceri atölyeleri"nin zenginleşmesi için kullanmayı hedefliyor.

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