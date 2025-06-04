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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek: Lüksemburg ile Stratejik Finans Çalışma Grubu kurulması konusunda anlaştık - Para Haberleri

        Bakan Şimşek: Lüksemburg ile Stratejik Finans Çalışma Grubu kurulması konusunda anlaştık

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg'da Başbakan Luc Frieden ve Maliye Bakanı Gilles Roth ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 17:30 Güncelleme: 04.06.2025 - 17:30
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        "Lüksemburg ile Stratejik Finans Çalışma Grubu kurulması konusunda anlaştık"
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        Bakan Şimşek, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri olan Lüksemburg'un Türkiye için önemli ortak olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

        "Dijital inovasyondan sürdürülebilir finansa, üretimden Gümrük Birliğinin modernizasyonuna, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine kadar ikili ilişkilerimizi genişletmeye ve derinleştirmeye kararlıyız. Üçüncü ülkelerde yeni işbirliği alanlarının kilidini açmak ve ortak iş fırsatlarını keşfetmek amacıyla Stratejik Finans Çalışma Grubu kurulması konusunda anlaştık. Sıcak misafirperverliğiniz için minnettarım."

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