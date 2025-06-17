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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından takip ediyor, ekonomimize olası yansımalarını detaylı olarak değerlendiriyoruz. Uyguladığımız bütüncül politikaların sonucu olan beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir. Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 10:07 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:25
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        "Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin devam ettiğini bildirdi.

        Şimşek, sosyal medya hesabında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

        Programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

        "Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından takip ediyor, ekonomimize olası yansımalarını detaylı olarak değerlendiriyoruz. Dezenflasyon sürecinde kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi haziranda geçen yılın aynı ayına göre 7,2 puan gerileyerek yüzde 24,6 oldu. Uyguladığımız bütüncül politikaların sonucu olan beklentilerdeki bu iyileşmenin sürmesi çok önemlidir."

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