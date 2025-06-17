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        Haberler Spor Voleybol FIVB Milletler Ligi heyecanı ilk kez İstanbul'da yaşanacak! - Voleybol Haberleri

        FIVB Milletler Ligi heyecanı ilk kez İstanbul'da yaşanacak!

        Filenin Sultanları, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta ilk maçında yarın İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekipte kadroda yer almayan Cansu Özbay, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Gizem Örge, İstanbul etabında forma şansı bulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 10:16 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:16
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta ilk maçında yarın İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

        Tarihte ilk kez İstanbul'da düzenlenecek organizasyonda saha avantajını kullanacak millilerin yarınki karşılaşması, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

        İlk hafta karşılaşmalarının birinci maçında Fransa ile karşılaşan milliler, rakibini 3-1'lik skorla geçmeyi başardı. İkinci karşılaşmada Tayland'ı set vermeden 3-0 yenen milli takım, üçüncü müsabakada Polonya karşısında 3-2 kazanmasını bildi.

        Dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-1 geriye düştüğü bu müsabakadan da 3-2 galip ayrılarak ilk haftayı yenilgisiz tamamladı. Milliler ilk haftayı 10 puanla üçüncü sırada bitirdi.

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        18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finallerde ülkeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşecek.

        Milli takım, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonun ilkinde ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021 yılında üçüncülük ve 2023 yılında da şampiyonluk elde etti.

        A Milli Takım, geçen yılki organizasyonda ise çeyrek finalde elendi.

        İKİNCİ HAFTANIN PROGRAMI

        İkinci haftanın maç programı şu şekilde:

        Yarın:

        19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

        19 Haziran Perşembe:

        19.30 Kanada-Türkiye

        21 Haziran Cumartesi:

        19.30 Güney Kore-Türkiye

        22 Haziran Pazar:

        19.30 Türkiye-Brezilya

        MELISSA VARGAS KADRODA

        VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekipte kadroda yer almayan Cansu Özbay, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Gizem Örge, İstanbul etabında forma şansı bulacak.

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        Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

        Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin

        Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

        Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

        Rezerv oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

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