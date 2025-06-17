Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!

Şırnak'ta kan donduran olay, gece saatlerinde Silopi ilçesi Başköy’de, Aytış ve Kösen aileleri arasında meydana geldi.

İddiaya göre; çocuklar arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya yetişkinler de karıştı.

KARA YOLU BOYUNCA KAVGA DHA'daki habere göre taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavga, Habur-Silopi kara yoluna da sıçradı.

KAVGADA 6 KİŞİ YARALANDI Olayda aileleri ayırmaya çalışan Asker Yılmaz ve taraflardan 6 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Asker Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.