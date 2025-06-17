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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!

        Şırnak'ta, iki aile arasında çocuklar arasında yaşanan tartışmanın ardından çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgayı ayırmaya çalışan 32 yaşındaki Asker Yılmaz hayatını kaybetti. 6 kişinin yaralandığı kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:44 Güncelleme: 17.06.2025 - 10:35
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        Çocukların kavgası çatışmayla bitti! İyi niyeti öldürdü!
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        Şırnak'ta kan donduran olay, gece saatlerinde Silopi ilçesi Başköy’de, Aytış ve Kösen aileleri arasında meydana geldi.

        İddiaya göre; çocuklar arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgaya yetişkinler de karıştı.

        KARA YOLU BOYUNCA KAVGA

        DHA'daki habere göre taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavga, Habur-Silopi kara yoluna da sıçradı.

        KAVGADA 6 KİŞİ YARALANDI

        Olayda aileleri ayırmaya çalışan Asker Yılmaz ve taraflardan 6 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Asker Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI

        Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırılan olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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