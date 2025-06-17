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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: Silahlar çekildi! Kuma cinayeti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!

        Konya'da, Alaaddin Yılmaz kuma getireceğini söyleyince eşi baba evine döndü. Yılmaz akrabalarıyla kayınpederinin evine gitti. Çıkan tartışmada Yılmaz, kayınbiraderi Ceyhun Bakır'ı av tüfeğiyle öldürdü. Kayınbiraderi Bakır tarafından tabancayla vurulan Yılmaz tedaviye alındı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 17.06.2025 - 07:44 Güncelleme: 17.06.2025 - 08:42
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        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
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        Konya'da olay, önceki gece saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta meydana geldi.

        Alaaddin Yılmaz (22), iddiaya göre kuma getirme meselesi nedeniyle eşinin ev terk etmesi üzerine, yanına 2 akrabasını da alarak kayınpederinin evine gitti.

        ENİŞTESİNİ SİLAHLA YARALADI

        Eniştesi tarafından öldürülen Ceyhun Bakır.
        Eniştesi tarafından öldürülen Ceyhun Bakır.

        Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kayınbirader Ceyhun Bakır (35), tabancayla eniştesi Alaaddin Yılmaz’ı yaraladı.

        AV TÜFEĞİYLE KAYINBİRADERİNİ VURDU

        Alaaddin Yılmaz da yanında getirdiği av tüfeğiyle Ceyhun Bakır'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Bakır, Konya Şehir Hastanesine, Alaaddin Yılmaz ise Konya Numune Hastanesi’ne kaldırdı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Tedaviye alınan yaralılardan Ceyhun Bakır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alaaddin Yılmaz’ın durumunun iyi olduğu tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #Konya
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