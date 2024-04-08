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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden KDV istismarına ilişkin denetimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapay zekalı çalışmaların tamamlandığını vurgulayan Şimşek, saha denetimlerine başlanacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:32
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        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Risk Analizi Genel Müdürlüğümüzün yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı.

        Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

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