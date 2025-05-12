Bakan Şimşek, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye süreci ile ülkemiz, artık tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracaktır. Türkiye'de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı."