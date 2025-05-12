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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Türkiye'de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 21:30 Güncelleme: 12.05.2025 - 21:30
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        "Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı"
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        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin şunları kaydetti:

        "Terörsüz Türkiye süreci ile ülkemiz, artık tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracaktır. Türkiye'de ve bölgemizde güven ve istikrar pekişecek, yatırım iklimi daha da iyileşecek. Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı."

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