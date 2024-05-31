Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yılın ikinci çeyreğine ilişkin verilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Şimşek "Türkiye ekonomisi 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık yüzde 5,7 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştı. Uyguladığımız politikalarla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye doğru ilerliyor" dedi.

"Yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergeler ekonomideki dengelenmenin devam ettiğine işaret ediyor" diyen Bakan Şimşek ayrıca "2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı verdiği dengeli bir büyüme öngörüyoruz. Fiyat istikrarına doğru yol aldığımız bu süreçte yapısal reformlara hız vererek katma değerli üretimi ve verimlilik artışını desteklemeye devam edecek, vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" ifadelerini kullandı.