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Bakan Soylu'dan 29 Ekim mesajı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Cumhuriyet demek, milli iradenin üstünlüğü demektir. Bu noktadan hareketle adım attığımız cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber hem tarihten getirdiğimiz anlayışımızı hem de 95 yıl önce büyük fedakarlıkla kurmuş olduğumuz güzel cumhuriyetimizi geleceğe taşımaya kararlıyız" dedi.

29.10.2018 - 10:25 | Güncelleme:

İçişleri Bakanı Soylu, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Soylu, cumhuriyetin 95'inci yıl dönümüne ulaşmanın sevinci ve heyecanı içinde olduklarını belirterek, "Aziz milletimiz, bu 2 bin yılı aşkın serüvenin her anında insanlık için yüz akı olmuş; merhamet, adalet ve insan onuruna ait bir iddia ortaya koymuştur. Orta Asya´dan Anadolu´ya göç ettik. Ancak hiçbir zaman mazlumun yanından zalimin yanına göç etmedik. Balkanlardan Kuzey Afrika´ya, Arabistan´a ayak bastık. Ama hiçbir zaman sömürüye, gözyaşına, yıkıma adım atmadık" dedi.

Cumhuriyetin geleceğe taşınmasında kararlı olunduğunu vurgulayan Bakan Soylu, mesajını şöyle sürdürdü: 


"İşte bu asil anlayışın evlatları, dünyadaki haksızlığa, sömürüye ve varlığına yönelmiş küresel bir saldırıya karşı korkmadan, değerlerini yitirmeden büyük bir direniş ortaya koymuşlar ve 29 Ekim 1923´te Cumhuriyetimizi ilan ederek, ebedi istikametimizi belirlemişlerdir. O gün, karanlık emellerini gerçekleştiremeyip hüsrana uğrayanlar, sonraki 95 yıl içinde bizi darbelerle, terörle yıldırmaya, bin yıllık kardeşliğimizi bozmaya, hatta bir gece devletimizi ele geçirmeye çalıştılar. Ancak aziz milletimiz o yüksek ruhuyla bütün bunları elinin tersiyle itmiş, 15 Temmuz´da meydanlarda, terörle mücadelede dağlarda, bu karanlık zihniyete kendi iradesiyle gereken cevabı vermiştir. Yaşadıklarımız ne olursa olsun, çizgimiz değişmemiştir. Bugün Afrika´da içilen bir bardak suda, Ege´de denizdeki imdat çığlığına uzanan elde, bu aziz millet için edilen dualar vardır. Cumhuriyet demek, milli iradenin üstünlüğü demektir. Bu noktadan hareketle adım attığımız cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile beraber hem tarihten getirdiğimiz anlayışımızı hem de 95 yıl önce büyük fedakarlıkla kurmuş olduğumuz güzel cumhuriyetimizi geleceğe taşımaya kararlıyız. Bu vesileyle, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı´nın bütün komutanlarını, askerlerini, şehit ve gazilerini; kırmızı, yeşil ve kırmızı-yeşil şeritli, pirinçten ve şereften mamul bir madalyayı göğsünde takmış olan bütün geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı´nı tebrik ediyorum."

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