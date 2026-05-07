Bakan Tekin açıkladı! Mesleğe yönlendirmede yeni adım

‘Mesleğe Yöneltme Testleri Tanıtım Toplantısı’, Bakan Tekin’in katılımıyla Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Genç ve dinamik nüfusun yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim sisteminin kalitesinin artırılması ve iş gücü piyasasıyla uyumunun güçlendirilmesi amacıyla ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Ulusal Mesleki İlgi, Ulusal Mesleki Beceri ve Ulusal Mesleki Değer Envanterleri geliştirildi. Öğrenciler, söz konusu envanterleri Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen https://meslekirehberlik.meb.gov.tr/ internet sitesi üzerinden cevaplıyor. Öğrencilerin cevaplarına yönelik sonuç bilgileri ise okul rehber öğretmeni tarafından değerlendirilip öğrenciye mesleki rehberlik kapsamında yerleştirme ve yönlendirme hizmetleri sunuyor.

Programda konuşan Bakan Tekin, sosyal bilimlerle ilgili atılan her adımda çok fazla çeviri üzerine kurgulanmış metinle hareket edildiğini söyleyerek, “Çevirdiğimiz şeylerin Türkiye'nin, Türk milletinin, toplumun referans değerlerine, yaşantısına, davranışlarına uygun olup olmadığı üzerinde herhangi bir analiz yapılmadan testler transfer ediliyor, politikalar transfer ediliyor ve uygulamaya geçiriyoruz. Yaptığımız bu uygulama çok basit bir şey. Mesela sahada çok fazla saha çalışması dediğimiz anketlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu anketler Türkiye'nin toplumsal yapısı için oturulup üzerine çalışılarak mı hazırlanmış? Yoksa herhangi bir ülkeden toplumsal yapı analizi için orada sorulan sorular transfer edilerek bize de mi aynı şekilde, aynı kalıpların içerisine sokmaya çalışıyorlar. Burada bu tür çalışmalarda bence temel eksiğimiz, kendimize ait bizim toplumsal yapımız, geçmişimizle bağlantılı onu açıklayabilecek yeni bilimsel metodolojiler üretmediğimiz için sorun yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mesleğe yöneltme testleriyle birlikte yurt dışından kaynak almanın önüne geçilip kaynak israfının da önleneceğini dile getiren Bakan Tekin, “Kendi akademisyenlerimizle, kendi öğretmenlerimizle, kendi bilim insanlarımızla oturduk, bu testleri geliştirdik. Bunların hepsinin pilotlaması yapıldı, bu mesleğe yönlendirmeyle ilgili de pilotlaması yapıldı. Biz insan kaynaklarımızı doğru değerlendirebilirsek eğer hem milli gelirimizi hem de sosyal refahımızı çok daha hak ettiği yere getirmiş olacağız. Bunun mesleğe yönlendirmede atacağımız doğru adımların, yapacağımız doğru yetiştirme politikalarının mutlaka bu anlamda bize çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Türkiye savunma sanayinde gerçekten dünya lideri olabilecek bir hızla ilerliyor. Başka alanlarda da örnekleri var. Bunu konuşuyoruz ama peki bunu kim yaptı? Bu sadece 4 yıllık lisans eğitimiyle olmuyor. Bu işte bu salondaki öğretmen arkadaşlarımızın emeği. Bütün bu savunma sanayinde ya da benzeri yerlerde yapılan şeyler övülürken aslında bizim öğretmenlerimiz, bizim okullarımızdaki verdiğimiz eğitim övülüyor. Ben o yüzden bütün öğretmen arkadaşlarımıza huzurlarınıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

