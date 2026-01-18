Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Bakan Tunç, Güngören'de öldürülen Atlas'ın babası ile görüştü

        Bakan Tunç, Güngören'de öldürülen Atlas'ın babası ile görüştü

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ile telefonda görüştü.

        Giriş: 18.01.2026 - 20:09 Güncelleme: 18.01.2026 - 20:09
        Bakan Tunç, Atlas'ın babası ile görüştü
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Güngören'de aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın babası Cüneyt Çağlayan ile telefonda görüşerek, aileye taziyelerini iletti.

        Bakan Tunç görüşmede, soruşturmayla ilgili bilgileri paylaşarak, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü belirtti ve adli sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını ifade etti.

