Bakan Uraloğlu: "Bolu'da 14 karayolu projemiz devam ediyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bolu’da Gölyüzü Kavşağı’nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Bolu’nun ulaşım ve iletişim altyapısı için 54 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini anlattı. Bölünmüş yol uzunluğunu da 173 kilometreden 303 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 192 kilometreden 432 kilometreye çıkardıklarını belirten Uraloğlu, “Yaptığımız çalışmalarla Bolu’yu Sakarya, Düzce, Kocaeli, İstanbul’a, Zonguldak’a, Ankara’ya, Eskişehir’e bölünmüş yollar ile bağladık. Bununla birlikte 200 kilometreye yakın tek yol iyileştirmesi yaptık” dedi.

"BOLU DAĞI TÜNELİ 90 METRE UZATILDI" Uraloğlu, Bolu için en önemli projelerin başında gelen ve önceki dönemlerde “Yılan Hikayesi”ne dönen Bolu Dağı Tüneli projesinin de 2007 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde hizmete açıldığını anımsattı. Bolu Dağı Tüneli’nin halen büyük önem taşıdığının altını çizen Uraloğlu, “Şu anda günde 40-50 bin trafik taşıyor. Artık biz gerçekten de Ankara ile İstanbul arasında alternatif ulaşımları da konuştuğumuz bir döneme geldik. Daha önce Bolu Dağı çıkışında yaşanan heyelanla ilgili de çalışmalar yaptık. Tünel portalını çelik konstrüksiyon olarak 90 metre uzattık” diye konuştu. Şu anda da Bolu’da; 7,6 milyar proje bedeliyle 14 karayolu projesine de devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, bugün Bolu Devlet Yolu’nda da önemli incelemelerde bulunduklarını bildirdi. Uraloğlu, Bolu’da mevcut devlet yolunun günlük ortalama 35 bin araç trafiğine ulaştığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 KİLOMETRELİK KESİMDE PROJELENDİRME TAMAMLANDI" “Şu an bahsettiğimiz bu rakamlar yüksek bir kapasite. İncelemelerde bulunduğumuz kesim hem transit hem de şehir içi trafiği tarafından kullanılıyor. Sanayi ve üniversite kavşakları arasında yaklaşık 14 kilometrelik bölümü konuşuyoruz. Bu 14 kilometrelik kesimde 12 tane kavşak var 8’i sinyalize kavşak. Bunların 14 kilometrelik bölümü gerçekten zor geçilir kılıyor. Şu anda da 4 tane acil düzeltilmesi gereken kavşak tespit ettik. Bütüncül bakıyoruz. 14 kilometrelik kesimde proje çalışmasına başladık. En acil kesimden yapımına başlayacağız. En acil şu anda Gölyüzü Kavşağı olarak görünüyor. Bir program dahilinde hızla bu projeyi tamamlayarak Bolu şehir geçini ve E5 karayolunu rahatlatmış olacağız.”