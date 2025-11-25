Habertürk
        Haberler Gündem Bakan Uraloğlu, İngiltere Ulaştırma Bakanı Alexander ile görüştü

        Bakan Uraloğlu, İngiltere Ulaştırma Bakanı Alexander ile görüştü

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 34'üncü Dönem Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 22:52 Güncelleme: 25.11.2025 - 22:58
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiltere Ulaştırma Bakanı Sayın Heidi Alexander Hanımefendi’yi ziyaret ettik. Ulaştırma alanındaki güncel gelişmeler, sürdürülebilir projeler ve karşılıklı iş birliğimizi güçlendirecek adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye olarak güçlü ulaşım altyapımız ve stratejik vizyonumuzla küresel ölçekte ortaklıklara değer katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

