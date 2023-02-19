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Bakan Varank "Evim Yuvan Olsun Projesi"nin detaylarını Habertürk'e açıkladı

"Evim Yuvan Olsun Projesi"nin ayrıntıların Habertürk'e açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "24 saat içinde 1100 hayırseverimiz evlerini depremzede kardeşlerimizle bedelli veya cüzi kira karşılığında sisteme kayıt yaptı. En kısa sürede depremzede aileleri bu bu evlere yerleştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı

Bakan Varank
HABERTURK.COM

Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Evim Yuvan Olsun Projesi"yle ilgili olarak ilk rakamları paylaştı. Bakan Varank, "24 saat içinde 1100 hayırseverimiz evlerini depremzede kardeşlerimizle bedelli veya cüzi kira karşılığında sisteme kayıt yaptı. En kısa sürede depremzede aileleri bu bu evlere yerleştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

İlk günlerden itibaren vatandaşlarımızdan telefon ve mesalar almaya başladık. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımız 'senede 15-20 gün kullandığmıız yazlıklarımız, dağ evlerimiz var, onları vatandaşlarımıza tahsis etmek istiyoruz, depremzede kardeşlerimize nasıl ulaşabiliriz' diye ilk günlerden iibaren mesajlar aldık. Bunun sonucunda bu kampanyayı başlattık. Burada evi olanlar, konutu olan hayırsever vatandaşlarımız kendi evlerini makul bir kira karşılığında ya da bedelsiz olarak depremzede vatandaşlarımıza, ailelere tahsis edebilecekler.

"BEDELSİZ VERMEK İSTEYENLER İÇİN ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ"

Evimyuvamorsun.org sitesine girildiğinde emlak sitelerine yönlendiriliyor. Türkiye'nin en büyük emlak siteleri hayırsever vatandaşlarımız kayıt bilgilerini alıp AFAD'a gönderiyor. AFAD da bu listeleri kaymakamlıklarla paylaşıyor.Kaymakamlık da evleri kontrole gidiyor. Bu evler depremzede kardeşlerimizin yaşayabileceği evler mi diye. Bu doğrulamadan sonra kaymakamlıklarımız evlerini vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızla sözleşme imzalıyorlar. Bedelsiz olarak vermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızla ödünç sözleşmesi yapılıyor. Burada hayırsever vatandaşlarımızın muhatabı doğrudan kaymakamlıklarımız; yani devletimiz oluyor.

"ELEKTRİK DOĞALGAZ FATURASINI KAYMAKAMLIK ÖDEYECEK"

Kaymakamlıklarımız burada süreci yönetecek kamu kurumları olacak. Hayırsever vatandaşlarımızın evlerini alıp depremzede kardeşlerimizi o evlere yerleştirmiş olacak. Başka türlü hayır yapmak isteyen vatandaşlarımız olabilir. Bu vatandaşlarımız kiralacak evlere maddi destekte bulunarak katkı sağlayabilirler. Burada birkaç husus gündeme geliyor. Hayırsver vatandaşlarımız 'evet burada depremzede kardeşlerimiz yaşasınlar, bu zorlu süreçte onların başlarını sokabilecekleri sıcak yuvaları olsun. Ama evin doğalgaz, elektrik faturaları ne olacak' diyorlar. Depremzede vatandaşlarımız bu evlere yerleştiklerinde faturaları kaymakamlıklarımız ödeyecek.

"24 SAATTE BİN 100 HAYIRSEVERİMİZ SİSTEME KAYIT YAPTI"

Gerçekten bu evlerde insanlık hali hasarlar oluşabilir. Burada da kampanyanın paydaşı olan Türkiye Sigorta belli limite kadar evleri sigortalayacak. Bu hasarı sigorta şirketi ödemiş olayacak. Hayırsever ev sahiplerimiz tahliye ile ilgili kaymakamlıklarla muhatap olacakları için orada herhangi bir sorun olduğunu öngörmüyoruz. Bu bir hayır yarışı. Dün gece itibariyle Cumhurbaşkanı Yardımcımız kampanyayı duyurdu. 24 saat içinde 1100 hayırseverimiz evlerini depremzede kardeşlerimizle bedelli veya cüzi kira karşılığında sisteme kayıt yaptı. En kısa sürede depremzede aileleri bu bu evlere yerleştirmeye çalışağız.

"1,5 MİLYON VATANDAŞIMIZ BARINMA MERKEZLERİMİZDE"

Depremin ilk günlerinde arama kurtarma faaliyetlerine yoğunlaşmış gayreti gösteriyorduk. Şu anda depremzede kardeşlerimizin en önemli sorunlarından bir tanesi barınma problemi. Şu anda 1,5 milyon vatandaşımızı geçici barınma merkezlerinde barındırıyoruz. Çadırkentleri, konteynır kentleri, kamu misafirhanelerinde barındırdığımız vatandaşlarımız var. Bizim haricimizde kendileri de farklı şehirlere giden vatandaşlarımız var. Yaklaşık 400 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettikt. 700 bin vatandaşımız kendilerinin tahliye olduğunu rakamlardan görebiliyoruz. Bize ulaşan, devletimizin yardım eline ulaşan bütün depremzede kardeşimizi barındırmak için büyük gayret gösteriyoruz. Bugüne kadar hamdolsun bir eksiklik yaşamadık.

HAYIRSEVERLER FAHİŞ KİRA İSTERLERSE NE OLACAK?

Eşyalı veya eşyasız kampanyaya katılabilirler. Türkiye Sigorta evlerin sigortasıyla ilgili inisiyatif alacak. Eşyalı evlerde depremzede kardeşlerimizi çok daha güzel misafir edebiliriz. Onların sıkıntılarını daha rahat gidermiş oluruz. Şu andaki başvurularda açıkçası kira sınırı koymadık. Vatandaşımızın ne talep edeceğini görmek istiyoruz. Çok yüksek fiyatlarla kiralamak isteyenler olursa elbette müsaade edemeyiz. Şu anda farklı yerlerden fahiş fiyat artışları ile şikayetler de geliyor. Öncelikle talepleri topluyoruz. Bu tip olaya müsaade etmeyeceğimizi söylemek isterim.

"SİSMİK İZOLATÖR ÜRETEN TÜRK FİRMALARIMIZ MEVCUT"

Şu anda Türkiye'de sismik izolatörler, onların kauçuklarını üreten firmalarımız var. Bunlar yerli projelere üretim yapıp aynı zamanda yurt dışına tedarikçi olarak çalışıyorlar. Kapasiteyi artırmamız gerekirse bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazırız. İnşaat mühendisleri teknik çalışmaları yaparak ihtiyaçları belirliyorlar. Tedarikçi olarak bununla ilgili üretimler yapan firmalarımız Türkiye'de mevcut.

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