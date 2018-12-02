Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi koordinesinde gerçekleşecek Antarktik Bilim Seferi için çalışmalar hızlandı. Kıtaya gidecek bilim insanlarına Antalya'da bulunan Sahil Güvenlik Okul Komutanlığında temel ilk yardım, yangınla mücadele, gemide yaşam ve süratli bot kullanma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Antarktika'ya bilim seferi yapacak grubun eğitim çalışmalarını yakından takip etti. Bakan Varank, eğitim sırasında Türk Antarktika Bilim Seferi lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ile telefonla görüşerek sefer ve söz konusu eğitimlere ilişkin bilgi aldı.
"İDEAL BİR TÜRKİYE PROGRAMI OLUŞTURDUK"
Eğitimler hakkında bilgi veren Türk Antarktika Bilim Seferi lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ise, her ülkenin Antarktika araştırmacıları için farklı eğitimler verdiğine işaret ederek, "Kore bu eğitimi 2 haftada veriyor ya da bazı diğer ülkeler 1 günde veriyor. Bu eğitimin uluslararası camiada ve bilim programları tarafından uygulanabilirliğini araştırarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi olarak ideal bir Türkiye programı oluşturduk" diye konuştu.
Özsoy, Antarktika'ya ulaşımda yolculuğun yüzde 80'inin denizde geçtiğini belirterek, "Gemide yaşam, hızlı bot kullanma, gemide örf ve adetler, gemi içerisindeki hiyerarşi, teknik terimler, acil durumlarda hangi kıyafetlerin giyileceği gibi farklı hususları kapsayan bir eğitim oldu” dedi.
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