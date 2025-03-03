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        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya'dan köpeklerin saldırısına uğrayan küçük Tunahan'a ziyaret

        Bakan Yerlikaya'dan köpeklerin saldırısına uğrayan küçük Tunahan'a ziyaret

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki küçük Tunahan'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 23:33 Güncelleme: 03.03.2025 - 23:33
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        Bakan Yerlikaya'dan köpeklerin saldırısına uğrayan küçük Tunahan'a ziyaret
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ay önce Ankara'da okuluna gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve iki kez beyin ameliyatı olan 11 yaşındaki Tunahan ve ailesi ile iftarda bir araya geldi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "11 yaşındaki Tunahan yavrumuz 14 ay önce Ankara’da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Bu elim olayın ardından aylarca hastanede kalan Tunahan, iki kez beyin ameliyatı oldu. Tedavisi hala devam ediyor. Bu akşam iftarımızı Tunahan evladımızın evinde babası Halil kardeşim, annesi Ergül Hanım, kardeşleri Sevtap, Sevdanur, Batuhan ve Gözde ile birlikte yaptık. Evin neşesi Ali Eymen ise henüz 6 aylık. Bu mübarek gecede dualarımız Tunahan evladımız içindi. Onun yüzündeki gülümseme dünyalara bedel. Rabbim bütün evlatlarımızı her türlü kazadan, beladan korusun. Mutlulukları daim olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin" ifadelerini kullandı.

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