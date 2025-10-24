Habertürk
        Bakan Yerlikaya'dan yeni trafik kanunu uyarısı

        Bakan Yerlikaya'dan yeni trafik kanunu uyarısı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yeni trafik kanunu teklifine göre, makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 18:48 Güncelleme: 24.10.2025 - 18:48
        Bakan Yerlikaya'dan yeni trafik kanunu uyarısı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, NSosyal hesabından, yeni trafik kanunu teklifine ilişkin yaptığı paylaşımda, İstanbul Küçükçekmece'de 25 Ağustos'ta makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücünün görüntülerine yer verdi.

        Görüntüdeki sürücünün idari para cezası ödediğini ve o günden bu yana aynı yollarda aracını kullandığını belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

        "Çünkü mevcut kanuna göre makas atan araç sürücüsüne sadece idari yaptırım uygulandı. Ehliyeti cebinde ve aracını kullanabiliyor. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi? Yeni trafik kanunu teklifi, Gazi Meclisi'mizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak."

        Yerlikaya, trafik güvenliğini hiçe sayan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini isteyerek, "Yeni trafik kanunu teklifine göre, makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

