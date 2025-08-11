Habertürk
        Haberler Gündem Bakan Yumaklı'dan deprem bölgesindeki barajlara ilişkin açıklama

        Bakan Yumaklı'dan deprem bölgesindeki barajlara ilişkin açıklama

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden hemen sonra, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, Balıkesir ve komşu illerde bulunan barajlarımızda incelemeler yapılmış ve herhangi bir sorun tespit edilmemiştir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 06:35 Güncelleme: 11.08.2025 - 06:37
        Bakan Yumaklı'dan deprem bölgesindeki barajlara ilişkin açıklama
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden hemen sonra, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, Balıkesir ve komşu illerde bulunan barajlarımızda incelemeler yapılmış ve herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabb’im ülkemizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

