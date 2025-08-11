Bakan Yumaklı'dan deprem bölgesindeki barajlara ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden hemen sonra, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, Balıkesir ve komşu illerde bulunan barajlarımızda incelemeler yapılmış ve herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabb’im ülkemizi her türlü afetten korusun” ifadelerini kullandı.

