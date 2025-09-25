Bakan Yumaklı İsrail tohumu iddialarına yanıt verdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Şile'de esnaf ziyaretinin ardından fide dikimi, sebze hasadı ve sülün salımı etkinliğine katıldı.

Sülün salımının ardından açıklamalarda bulunan Yumaklı, AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde bugün Şile'de olduklarını belirterek, "Diğer bütün illerde, ilçelerde olduğu gibi teşkilatımız, bakanlarımız, sahada vatandaşlarımızla hemhal olma sürecini bugün itibarıyla tamamlamış olacaklar." diye konuştu.

Ziyaret kapsamında Şile'deki vatandaşlarla buluştuklarını anlatan Yumaklı, “Buradaki bütün amacımız vatandaşlarımızın kendi gündemleriyle alakalı bizlerle paylaşım yapmalarını sağlamak, onlara kafalarındaki sorular varsa cevaplar vermek, çözülmesini talep ettikleri konuları bizatihi ilk elden kendilerinden almaktı.” ifadelerini kullandı.

"DÜN BURADA 260 BİNE YAKIN FİDEYİ ÜRETİCİLERİMİZLE BULUŞTURDUK"

Bakan Yumaklı, Şile’nin hem turizmin hem tarımın hem ormanın bir arada yer aldığı doğa güzelliği ve biyoçeşitlilik açısından son derece önemli bir yer olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“Buraya gelmeden önce genç bir üretici kardeşimin serasında patlıcan hasadı yaptık. Onun buradaki seralarında üretmiş olduğu ürünlerin tadına baktık. Kendisine teşekkür ettik çünkü bu medeni cesareti gösterip ürettiğiyle ülke ekonomisine katkıda bulunmayı ve Türkiye'nin gıda arz güvenliği konusuna kendi ürettiği ürünlerle katkıda bulunmayı hedef almış bir kardeşimin elbette bizler bakanlık olarak yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Özellikle bizim sera kurulumu ve fide desteklerimizden mümkün olduğu ölçüde kendisi yararlandı. Dün de hatta burada 260 bine yakın fideyi üreticilerimizle buluşturduk. Toplamda 1 milyon 200 bini geçti." Sülün salımına değinen Yumaklı, kene vakaları sebebiyle kamuoyunun talepleri olduğunu aktardı. Yumaklı, keklik salımını da artırarak gerçekleştirdiklerini belirterek, "Aynı şekilde sülünleri de doğaya salıyoruz. Özellikle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğündeki uzman arkadaşlarımız hem sülün hem de keklik salımı hatta onun dışında biyoçeşitliliğe katkıda bulunacak olan diğer türlerin de doğaya salımını gerçekleştiriyorlar. 1 milyonun üzerinde keklik ve sülün salımı gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

