Bakan Yumaklı, kırmızı et ithalatı için 2028 işaret etti

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Samsun-İstanbul kara yolundaki Çankırı Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu açılışına katılan Yumaklı, hayvancılığın hem endüstriyel üretim hem de vatandaşların gıda ihtiyacının önemli bölümünü karşılaması açısından stratejik bir sektör olduğunu anlattı.

Hayvansal üretimin sürdürebilirliğinin önemine işaret eden Yumaklı, son 23 yılda büyükbaş hayvan varlığının yüzde 71 artışla 17 milyon başa, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 72 artışla 55 milyon başa, kanatlı hayvan varlığının yüzde 55 artışla 380 milyon adede çıktığını söyledi.

HAYVANSAL ÜRETİM ARTTI

Bu rakamların bütün hayvansal üretimlerinin minimum 2 ile 4 katı arasında arttığını gösterdiğini belirten Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

REKLAM

"Hayvansal üretimde elde ettiğimiz bu başarı elbette bizleri dünya sıralamasında önemli yerlere taşımış durumda. Büyükbaş hayvan varlığına dünya ölçeğinde baktığımızda 22nci sıradayız, Avrupada ise 2nci sıradayız. Küçükbaş hayvan varlığına baktığımızda dünyada 7nci, Avrupada ilk sıradayız. Sığır eti üretiminde dünyada 7, Avrupada 1inci sıradayız. Tavuk eti üretiminde dünyada 9, Avrupada 2nci sıradayız. Yumurta üretiminde dünyada 10, Avrupada 2nci sıradayız. Bal üretiminde ise dünyada 2, Avrupada da 1nci sıradayız. Görmüş olduğunuz gibi üretim gücümüz bulunduğumuz coğrafya için de son derece önemli ama dünya sıralamasında da bütün ülkelerin gözünün bizde olduğu şekliyle önemli bir üretici ülkeyiz. Hayvansal üretim ihracatımızdan bahsetmemiz gerekirse 2002 yılına nispeten bunu 14 kat artırarak ihracatımızın 3,5 milyar dolara çıktığını söyleyebiliriz."

Yumaklı, kırmızı ette yeterliliğin yüzde 95 olduğundan bahsederek, "14 yıldır özel sektör eliyle yapılmış olan et ithalatı 2024 yılı itibarıyla regülasyon görevinin tamamen kamu kurumlarında olması prensibimiz çerçevesinde Et ve Süt Kurumu eliyle yapılıyor. Bu düzenlemeyle hem özel sektördeki bazı tekelleşme hususlarını sona erdirmiş olduk, aynı zamanda zaman zaman vatandaşımızın da gündemine giren fahiş fiyat artışlarını engellemiş olduk. Özellikle her ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışları hususu bu yıl için gerçekleşmemiş oldu." diye konuştu.

"FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAŞANMAMIŞKEN, OLDU İZLENİMİNİ VEREN BİRTAKIM SÖYLEMLERE RASTLIYORUZ" Fahiş fiyat artışlarının olmaması konusunda aldıkları tedbirlerin çok büyük önemi olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti: "Et ve Süt Kurumu, bu süre içerisinde canlı hayvan stokunu da artırmış oldu. Üretici birlikleri, kasaplar, yetiştiriciler sürece destek verdiler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Rekabet Kurulu da fahiş fiyat artışlarıyla ilgili gerekli incelemeleri başlatmış oldu. Et tedarikiyle ilgili bu mübarek günlerde hamdolsun bütün içtenliğimle ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki ülkemizde herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Fiyat artışını gerektirecek hiçbir sebep yoktur. Bunun olmayacağını, neden bu şekilde ısrarlı biçimde ifade ediyoruz? Çünkü bu konuda geçmiş yıllara nazaran çok daha başarılı sonuçlar alınmışken bu ramazan ayının başlangıcı itibarıyla herhangi bir fahiş fiyat artışı yaşanmamışken sanki böyle oldu izlenimini veren birtakım maalesef söylemlere rastlıyoruz. Bunu da buradan ifade etmek istedim." REKLAM Bakan Yumaklı, kırmızı etteki nihai hedefin ithalat konusunu tamamen ülke gündeminden çıkarmak olduğunu vurgulayarak, artan nüfus artışına ve dünyada son dönemde konuşulan gıda milliyetçiliğine değindi. Hem artacak olan ihtiyaçlara hem de bu hususlara göre vizyonlarını, politikalarını ve eylemlerini şekillendirmeleri gerektiğini ifade eden Yumaklı, şunları söyledi: "Bu gerçek bizim çok daha etkin, hızlı sonuç verecek tedbirler almamızı da gerektirdi. Bir yıl önce hayvancılık yol haritasını açıkladık; 5 yıllığına ve bu yol haritasının bütün unsurlarını yerine getiriyoruz. Yol haritamızın en önemli hususu Et ve Süt Kurumu ve TİGEM işbirliğiyle Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesiydi. Bu projenin son derece başarılı gittiğini ve buradan bütün yetiştiricilerimize, üreticilerimize çok ciddi faydalar sağlayacağını söylemek istiyorum. Elbette bu aynı zamanda tüketicilerimizin de uygun fiyatla ürünlere ulaşmasının yolunu açmış olacak. Önemli olan diğer bir husus ise anaç hayvan sürümüzün artırılması ve üretimimizin buna bağlı olarak artırılması konusuydu. Bu politikalara eş zamanlı olarak da yine Cumhurbaşkanımızın Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi açıklandı. Bu projeyle birlikte de hakikaten son dönemde belki de bizlerin de tahminlerinin çok çok üzerinde bir başvuru almış olduk. Ben buradan başvuran bütün üreticilerimize, yetiştiricilerimize teşekkür ediyorum. 2028 yılına kadar onların da bu ihtiyaçlarını Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle karşılayacağız ve söylemiş olduğumuz gibi 2028 hedef yılımız, 2028 itibarıyla kırmızı et ithalatı konusunu ülke gündeminden çıkarmış olacağız inşallah."