        Bakan Yumaklı: Suya ulaşmak zorlaşacak | Son dakika haberleri

        Bakan Yumaklı: Suya ulaşmak zorlaşacak

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su ile ilgili dün ne yaptıysak, bugün ve yarın daha fazlasını yapacağız. Çünkü suya yarın, bugünden daha çok ihtiyacımız olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2025 - 21:07 Güncelleme: 22.09.2025 - 21:07
        Bakan Yumaklı: Suya ulaşmak zorlaşacak
        Bir dizi program için Sivas'ta bulunan Yumaklı, 4 Eylül Barajı Mansap Düzenlemesi ve Sivas Hafik Koç Regülatörü ve İletim Hattı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 1,5 milyar lira maliyetle hayata geçecek yatırımların şehre hayırlı olmasını diledi.

        Projelerin taşkın önleme ve şehrin içme suyu problemine çözüm olacağını belirten Yumaklı, suyun her damlasında kıymet, her damlasında hayat olduğunu ifade etti.

        Bugünün dünyasında bunun öneminin daha da ortaya çıktığını vurgulayan Yumaklı, "Suyu merkeze alarak farklı disiplinlerden binlerce çalışma arkadaşımızla, ülkemizin tarımsal üretimine, suyuna, ormanına, gıdasına yön veriyoruz." dedi.

        Bakanlık olarak tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak ve arazi toplulaştırması yapmak için çalıştıklarını dile getiren Yumaklı, "Amacımız tarım arazilerinden en yüksek verimi almak aynı zamanda yerleşim yerlerini ve tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak istiyoruz." diye konuştu.

        "YAKIN GELECEKTE SUYLA ALAKALI KONULAR HAYAT MESELESİ OLACAK"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde su verimliliği seferberliğini yürüttüklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Tüm bu çalışmalar suyun her damlasının kıymetini bilerek ona sahip çıkma amacını taşıyor. Su ile ilgili dün ne yaptıysak, bugün ve yarın daha fazlasını yapacağız. Çünkü suya yarın, bugünden daha çok ihtiyacımız olacak. Bugün su kaynakları üzerinde yoğun bir baskının olduğunu biliyoruz. Yakın gelecekte, iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte bu baskının yanı sıra suyun elde edilmesi ve suya erişimle alakalı konular hayat meselesi olacak. Su kaynaklarının artmadığı ama suya olan ihtiyacın arttığı günümüzde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Suyun korunmasıyla vatanın korunması arasında bir fark görmüyorum' düsturundan hareketle gece gündüz çalışıyoruz."

        "SU VE SULAMA ALANINDA 11 BİNİN ÜZERİNDE PROJE HAYATA GEÇTİ"

        Bakan Yumaklı, yeni tesisleri hizmete alarak suyu insanlarla, bereketli topraklarla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

        Son 23 yılda suya yön veren politikalar geliştirerek birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Yumaklı, "Su ve sulama alanında 11 binin üzerinde proje hayata geçti. 1802 baraj ve gölet inşa ettik." dedi.

        Yumaklı, içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için içme suyu tesislerini hizmete aldıklarını, taşkın kontrol tesisleri ve atık su arıtma tesisleri kurduklarını, yer altı barajları inşa ettiklerini anlattı.

        Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 4 ili ciddi biçimde etkileyen taşkın hadisesinin yaşandığını belirten Yumaklı, son dönemde yapılan tesislerle herhangi can ve mal kaybının olmadığını dile getirdi.

        Bakan Yumaklı, Sivas'ta temeli atılan 4 Eylül Barajı mansap düzenlemesiyle 4 mahalledeki 4 bin 120 yapı ve 877 dekar tarım arazisinin taşkın ve rüsubat zararlarından korunacağını söyledi.

        Sivas'ın içme suyu meselesini çözüme kavuşturacak Hafik Koç Regülatörü ve İçmesuyu İsale Hattı'nın tamamlandığında il merkezine yıllık 16,3 milyon metreküp su temini sağlayacağını belirten Yumaklı, "Böylece yaklaşık 390 bin kişilik içme suyu sağlanmış olacak. Bu tesisin yapılması ile Sivas il merkezinin 2053 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı güvenceye alınmış olacak. Ardından Koç Regülatörü’nün yaklaşık 4 kilometrelik membasında yapımı planlanan Koç Barajı ile yıllık 30,8 milyon metreküp içme suyu daha sağlanarak, Sivas il merkezinin 2070 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanacak." ifadelerini kullandı.

        TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise iklim değişikliyle beraber suyun öneminin daha da arttığını söyledi. Ülkede her alanda çok güzel çalışmalar yapıldığını belirten Güler, emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi. Programa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun, il protokolü ve DSİ çalışanları katıldı.

