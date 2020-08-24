Bakan Selçuk duyurdu! Uzaktan eğitime bir fikrim var diyorsanız...

Covid-19’un henüz küresel çapta bir salgın olarak bilinmediği 10 Şubat 2020’de Eğitim Bilişim Ağı EBA altyapısını “Eğitimde Fırsat Adaleti” anlayışı doğrultusunda yapay zekâ sistemleriyle güçlendiren Millî Eğitim Bakanlığı, salgın süreciyle okullardaki eğitime ara verilmesinin ardından dünyada uzaktan eğitime başlayan ilk ülkeler arasındaki yerini aldı.

EBA TÜRKİYE'DE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 10. SİTE



Uzaktan eğitim süresince yaklaşık 3,1 milyar tıklanma sayısıyla EBA, Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10. site, dünyada ise en çok ziyaret edilen 3. eğitim sitesi oldu. EBA Mobil uygulaması ise Android cihazlar için 16.7 milyon, IOS cihazlar için 1.8 milyon indirilme sayısına ulaştı. Uzaktan eğitim süreci boyunca 7 milyon 383 bin 213 öğrenci, 1 milyon 30 bin 516 öğretmen EBA'dan faydalandı. 1 milyon 170 bin 168 öğrenci ile 189 bin 477 öğretmen de EBA Akademik Destek'i aktif olarak kullanarak toplam 5 milyon 954 bin 174 EBA canlı ders yaptı. Bu süreçte internet platformundan toplamda 8 milyonun üzerinde öğrenci faydalandı.



TRT ve Türksat’la gerçekleştirilen hızlı ve güçlü iş birliği sayesinde TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise olmak üzere3 ayrı televizyon kanalı, kullanıcıların hizmetine suuldu. Öğrencilerin okul ve dersleriyle bağlarının kopmaması için okul yaşamının bütün renklerinden ilham alan, öğretmenleri ve aileleri de kapsayan özgün bir program kuşağı yayınladı.

2 BİN 516 SAAT YAYIN YAPILDI



23 Mart 2020 – 19 Haziran 2020 tarihleri arasında EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanallarından toplam 2 bin 516 saat yayın yapıldı ve bu yayınlar için Ankara ve İstanbul'da 10 ayrı stüdyoda çekim gerçekleştirildi. Çekimlerde 93 branştan 674 öğretmen görev alırken 2 bin 358 ders videosuyla 221 etkinlik videosu hazırlandı.



Çok kısa zamanda yakalanan bu büyük başarının ardında binlerce kişinin alın teri ve emeği, Türkiye’nin bu alandaki fikir gücü var. Yeni dönemde Türkiye’nin uzaktan eğitim altyapısını gerek içerik gerekse teknik açıdan yeni bir vizyon ve bakış açısıyla güçlendiren Millî Eğitim Bakanlığı, “Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var” çağrısıyla “Bu konuda benim de söyleyecek bir sözüm var.” diyen toplum temsilcilerini Ankara’daki toplantıda buluşturdu.

AÇILIŞI BAKAN SELÇUK YAPTI



Toplantının açılışını gerçekleştiren Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bu buluşmayı, COVID-19 sürecindeki uzaktan eğitim deneyimlerini değerlendirmek ve Bakanlık politikaları hakkında sizlerin görüşlerinizi almak amacıyla gerçekleştiriyoruz. Burada tanık olduğunuz gibi çok az sayıda uzmanımızı davet edebildik, malum salgın nedeniyle. Oysa Türkiye’de o kadar çok yetkin insanımız var ki… Maalesef büyük çoğunluğunu davet edemedik.” dedi.



Bakan Selçuk “Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var” diyen herkese seslendi: “Sadece uzmanların değil; tüm öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, ailelerin çok özgün fikirleri var. Her birinden yararlanabilmek için “Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var” paylaşım sitesini açtık. Her yurttaşımız uzaktan eğitime ilişkin fikrini buraya yazabilir. Herkesin fikrine ihtiyacımız var.”



“Sadece ders içeriklerinin sunulduğu bir platformdan ziyade okulun sıcaklığını ve samimiyetini de yansıtmalı.”



Uygulamalar ve rakamlar kadar uzaktan eğitim sürecinin insani, vicdani ve ahlaki boyutunun da bir o kadar önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk,“Biz uzaktan eğitimde bazı inceliklerin kaybedilmemesi, hatta bu incelikler konusunda daha özenli davranılması gerektiğini düşünüyoruz. Okul, yalnızca ‘öğretilen’ yer değil, aynı zamanda yaşanılan bir yer… Uzaktan eğitim de tıpkı bir okul gibi olmalı. Sadece ders içeriklerinin sunulduğu bir platformdan ziyade okulun sıcaklığını ve samimiyetini de yansıtmalı.” dedi.



Siz de “Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var” paylaşım sitesini ziyaret ederek fikirlerinizi Millî Eğitim Bakanlığına yazabilir ve bu değerli sorumluluğa ortak olup Türkiye’nin uzaktan eğitimine katkı sunabilirsiniz: uzaktanegitimebirfikrimvar.meb.gov.tr