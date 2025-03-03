Bakanı Kurum: Depremle mücadele bir milli güvenlik meselesi. Ve bu mücadelede tek çare kentsel dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın 1500'lü yıllardan itibaren farklı zamanlarda 7 ve üstü büyüklüğünde 20'den fazla depremle sarsıldığını belirtti.

6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki Pazarcık merkezli, 7,6 büyüklüğündeki Elbistan merkezli depremler ile 11 şehirde ağır yıkım yaşandığını hatırlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Sismik açıdan çok aktif bir ülke olan Türkiye, Avrasya-Arap-Afrika levhası arasında yer alıyor. Türkiye, sınırları içerisinde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı ile deprem kuşağında bulunuyor. Uzmanlar, Türkiye nüfusunun yüzde 60'a yakınının, faal olan ve zarar verebilen deprem alanları üzerinde yerleştiğini ifade ediyor. Bundan dolayı Türkiye'deki binaların kentsel dönüşüm projesi kapsamında depreme dayanıklı yapılması hayati önem içeriyor. Hep söylüyoruz, depremle mücadele bir milli güvenlik meselesi. Ve biliyoruz ki bu mücadelede tek çare kentsel dönüşüm. Vatandaşımızla el ele vererek bugüne kadar yaptığımız sosyal konutlarla beraber 15 milyon insanımızı güvenli yuvalara yerleştirdik. Ama yetmez. Tüm şehirlerimizi tüm afetlere karşı dirençli hale getirene kadar durmayacağız."

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1 milyon 114 bin 129 bina denetlendi

Öte yandan, Kurum'un paylaşımında, Bakanlığın kentsel dönüşüm faaliyetlerine ilişkin bilgiler de yer aldı.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de 7,5 milyon bağımsız birim risk altındayken, 2 milyon bağımsız birim de acil dönüştürülmesi gerekiyor.

Türkiye genelinde 2012'den bu yana 2 milyon 317 bin konutun dönüşümü sağlandı. 238 bin bağımsız birimin dönüşümü ise devam ediyor.

"Yapı Denetim Sistemi" kapsamında bugüne kadar 1 milyon 114 bin 129 bina denetlendi, 515 bin binanın denetimi ise devam ediyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesiyle bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa edildi, 5 milyon vatandaş güvenli konutlara kavuştu. 81 ilde 312 bin sosyal konutun inşası sürüyor.

İstanbul'da 7,5 milyon yapı bulunuyor. 1,5 milyon yapının risk altında, 600 bin binanın ise her an çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu İstanbul'da bugüne kadar Bakanlık desteğiyle 923 bin bağımsız birimin dönüşümü tamamlanırken, 134 bin bağımsız birimin de dönüşümü devam ediyor.