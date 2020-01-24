AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan deprem nedeniyle bölgeye hareket etti.

İstanbul'da bulunan bakanlar Soylu, Kurum ve Koca, deprem haberinin ardından uçakla Elazığ'a gitti.

"ELAZIĞ MERKEZDE ŞU ANA KADAR 10 BİNADA HASAR OLDUĞU İHBARI GELMİŞ"

AA'nın haberine göre İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin, "Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarı gelmiş. Yine Malatya Pötürge merkezde birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz var. Köylerde hasar olduğu konusunda da değerlendirmeler ve bilgiler var." dedi.

Bakan Soylu, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen Çalışma Grupları Değerlendirme Toplantısı sonrası Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Elazığ ve Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, AFAD'da Deprem Hazırlık Toplantısı'nda oldukları sırada deprem haberinin geldiğini ve bölgeyle irtibat kurduklarını söyledi.

Depremin Sivrice merkezde olduğunu anlayınca Elazığ Valisi Çetin Oktay'la irtibat kurduğunu dile getiren Soylu, şu bilgileri verdi:

"Şu andaki durumu söyleyeyim. Elazığ Sivrice, Elazığ Maden aynı zamanda Sivrice'ye sınır olan Pötürge ve Doğanyol Malatya, buraların tamamıyla irtibat kurduk. Valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet, jandarma, AFAD, 112, bütün arkadaşlarımız görevleri başındalar. Yine Elazığ merkezde şu ana kadar 10 binada hasar olduğu ihbarı gelmiş. Yine Malatya Pötürge merkezde birkaç binanın yıkıldığı veya hasar aldığı konusunda bir bilgimiz var. Gelen bilgiler bu yönde. Köylerde hasar olduğu konusunda da değerlendirmeler ve bilgiler var. Köylerden sağlıklı bir bilgi almaya çalışıyoruz. Yine Doğanyol'da bu şekilde."

Sivrice merkezde ciddi bir sarsıntı olduğunu aktaran Soylu, "O dakikadan itibaren bölgedeki tüm ekiplerimizi oralara yönlendirdik. Tüm arama kurtarma ekiplerimizi oralara gönderdik. Ancak şu ana kadar verebileceğimiz bilgi budur." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ'da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremden sonra artçı sarsıntıların yaşandığını, sadece Sivrice'de değil çevre ilçelerde de 5'in üzerinde artçı sarsıntıların oluştuğunu kaydetti.

Bütün tedbirleri aldıklarını, köylerde muhtarlarla irtibat kurduklarını dile getiren Soylu, zaman geçtikçe bilgileri kamuoyuna vermeye çalışacaklarını kaydetti.

"ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞIMIZ, AFAD BAŞKANIMIZ VE 112 ACİL SAĞLIK GENEL MÜDÜRÜMÜZLE BERABER ELAZIĞ'A HAREKET EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, AFAD Başkanımız ve 112 Acil Sağlık Genel Müdürümüzle beraber Elazığ'a hareket edeceğiz." dedi.

Bakan Soylu, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin bilgiler verdi.

Soylu, Elazığ Sivrice'de şu anda merkezde bir can kaybı olmadığını söyledi. 4-5 yıkık bina haricinde herhangi bir hasar olmadığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Pütürge'de yine birkaç binanın yıkık ihbarı geldi merkezde ama onun dışında herhangi bir can kaybı yok. Yine Doğanyol'da maalesef Allah rahmet eylesin bir can kaybımız var. Bir vatandaşımız vefat etti. Elazığ Maden Gezin beldesinde 4-5 katlı bir bina yıkıldı. O 4-5 katlı binanın içerisinde yaşayanlar vardı. İçeriden 1 kişi sağ olarak kurtuldu, diğerlerini kurtarma çalışmaları sürüyor. Onun dışında çevre köylerden ve bahsettiğim alanların hiçbirisinde şu ana kadar bu ölüm haberinin dışında herhangi bir ölüm haberi merkezlerimize, emniyetimize, jandarmamıza, valilerimize, 112'ye, şu ana kadar intikal etmiş değil. Kamuoyuna bilgiler geldikçe milletimize bu bilgileri nakledeceğimizi ifade etmek istiyorum."

Bölge halkına geçmiş olsun dileklerinde bulunan Soylu, "AFAD ekiplerimiz, 112 ekiplerimiz, Çevre ve Şehircilik ekiplerimiz tamamen olay yerine intikal etmiş durumda. İntikal etmeye çalışanlar var." dedi.

AFAD İl Müdürlüğünde çalışma gruplarıyla olası bir İstanbul depremine yönelik çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Soylu, "Şimdi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, AFAD Başkanımız ve 112 Acil Sağlık Genel Müdürümüzle beraber Elazığ'a hareket edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum." diye konuştu.

Bakan Soylu, İçişleri Bakanlığından kamuoyunun aydınlatılmaya devam edeceğini kaydetti.

"DEPREMİ SEVİYE 3 OLARAK BELİRLEDİK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin, "Bunu seviye 3 olarak belirledik. Seviye belirlendiği andan itibaren de bütün ekiplerimiz harekete geçtiler. Türkiye acil müdahale planı bize ne diyorsa biz aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz." dedi.

BAKAN SOYLU, CNN TÜRK CANLI YAYININDA, ELAZIĞ'DA MEYDANA GELEN DEPREME İLİŞKİN BİLGİLER VERDİ.

Sivrice, Doğanyol, Pütürge ve Maden ile Elazığ merkezde depremin biraz daha etkili olduğunu belirten Soylu, köylerden de bilgi almaya çalıştıklarını, toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Soylu, depremin ardından şu ana kadar 15 artçı sarsıntı yaşandığını dile getirerek, en büyük artçı sarsıntının da 4,5 civarında olduğunu söyledi.

Artçı sarsıntıların sürdüğünü dile getiren Soylu, yaralıların bilgilerini de AFAD Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve valiliklerin açıkladığını, gelen bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

Soylu, ilk olduğu andan itibaren depremi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettikleri ve gelen bilgileri de paylaştıklarını belirterek, "Elazığ'a gidiyoruz Sağlık Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla birlikte. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşımızdan bir tek istirhamımız var, cep telefonunu çok fazla deprem anında kullanmamak, iletişim hatlarını meşgul etmemek. Kullanılacaksa mümkünse kısa mesaj veya internet hatları üzerinden konuşmak en doğrusu. Biz doğru bilgiyi kısa aralıklarla aktarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, köylere ilgili ulaşan bilgilerde şu ana kadar can kaybının söz konusu olmadığını, kaymakamların muhtarlarla sürekli temas halinde bulunduğunu kaydetti.

Valilik, kaymakamlık, jandarma ve emniyet ile 112'den gelen bilgilere göre durumu anlatmaya çalıştığını vurgulayan Soylu, devletin resmi bilgileriyle bu durumun değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Soylu, Diyarbakır dahil bölgedeki arama ve kurtarma timleri, çadır ve diğer ihtiyaçlara yönelik sevkiyatların hemen başladığını belirterek, "Bunu seviye 3 olarak belirledik. Seviye belirlendiği andan itibaren de bütün ekiplerimiz harekete geçtiler. Türkiye acil müdahale planı bize ne diyorsa biz aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz." dedi.