Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Bakanlık açıkladı! 25 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 3 milyon 59 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

        Bakanlık açıkladı! 25 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 3 milyon 59 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "25 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 3 milyon 59 bin adet uyuşturucu hap ile 325 kg uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2026 - 13:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanlığı, 25 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 3 milyon 59 bin adet uyuşturucu hap ile 325 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

        Operasyonlar kapsamında; 255 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 99’u tutuklanırken, 35’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin katılımıyla; sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; 960 narkotik ve asayiş ekibi, 5 bin 760 personelin katılımıyla 25 ilde operasyonlar düzenlendi.

        Açıklamada, "İmalatçısından satıcısına kadar uyuşturucu ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan İsrail'e füze saldırısı: 8 yaralı

         İran ordusunun İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısında 8 kişi yaralandı. (İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        ABD Savunma Bakanı'yla ilgili ABD'yi sarsan iddia
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        Bir ayda bitmesi gereken savaşta, biten İran değil efsaneler oldu
        AP: Körfez ülkeleri savaşın devamını istiyor
        AP: Körfez ülkeleri savaşın devamını istiyor
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        "İsrail bölgeyi cehenneme çevirdi"
        "İsrail bölgeyi cehenneme çevirdi"
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Karahan'dan rezerv açıklaması
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Müslüm Gürses’in hologramı, 5G ile AKM sahnesinde
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Robert Pattinson ile tanıştı
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Ünlü oyuncunun gözyaşları
        Estetiğin son çılgınlığı: Kadavradan dolgu
        Estetiğin son çılgınlığı: Kadavradan dolgu
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine başladı
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik
        Franco'nun uğurlu eliyle gitmiştik