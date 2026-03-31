Bakanlık açıkladı! 25 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 3 milyon 59 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, 25 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 3 milyon 59 bin adet uyuşturucu hap ile 325 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyonlar kapsamında; 255 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 99’u tutuklanırken, 35’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin katılımıyla; sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; 960 narkotik ve asayiş ekibi, 5 bin 760 personelin katılımıyla 25 ilde operasyonlar düzenlendi.

Açıklamada, "İmalatçısından satıcısına kadar uyuşturucu ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Daire Başkanlığımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.