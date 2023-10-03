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        Haberler Yaşam Bakanlıktan gülümseten boz ayı paylaşımı

        Bakanlıktan gülümseten boz ayı paylaşımı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, ekiplerin arazi çalışmasına eşlik eden boz ayıların görüntülerini "Bir ayımız eksikti" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 17:42 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:42
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        Bakanlık paylaştı... Ekiplere eşlik etti!
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        Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 'Durgun Sularda Özümleme Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi' kapsamında, batimetri çalışmaları yürüten ekiplerin boz ayılarla karşılaşma anı kameralara yansıdı.

        Bakanlık, ekiplerin Nemrut Kaldera Krater Gölü yakınındaki çalışmasına eşlik eden boz ayıların gülümseten görüntülerini "Bir ayımız eksikti" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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        #boz ayı
        #bakanlık
        #tarım ve orman bakanlığı
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