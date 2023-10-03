Bakanlıktan gülümseten boz ayı paylaşımı
Tarım ve Orman Bakanlığı, ekiplerin arazi çalışmasına eşlik eden boz ayıların görüntülerini "Bir ayımız eksikti" notuyla paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 'Durgun Sularda Özümleme Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi' kapsamında, batimetri çalışmaları yürüten ekiplerin boz ayılarla karşılaşma anı kameralara yansıdı.
Bakanlık, ekiplerin Nemrut Kaldera Krater Gölü yakınındaki çalışmasına eşlik eden boz ayıların gülümseten görüntülerini "Bir ayımız eksikti" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.