Bakıcı dehşeti kamerada!
Olay, Aydın'da meydana geldi. Aydın'da bir ailenin evlerine alıp yavrularını emanet ettikleri bakıcı tam bir vicdansız çıktı. 1 buçuk yaşındaki çocuğu her fırsatta darp etti. Çocuklarının davranışlarından şüphelenen aile korkunç gerçeği eve yerleştirdikleri kamera sayesinde öğrendi.
Giriş: 22.04.2025 - 21:16 Güncelleme: 22.04.2025 - 21:16
Olay, Aydın'da meydana geldi.
Aydın'da bir ailenin evlerine alıp yavrularını emanet ettikleri bakıcı tam bir vicdansız çıktı.
1 buçuk yaşındaki çocuğu her fırsatta darp etti.
Çocuklarının davranışlarından şüphelenen aile korkunç gerçeği eve yerleştirdikleri kamera sayesinde öğrendi.
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