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Bakır Ailesi'nin vazgeçilmezi haline gelen 3 aylık kuzu görenleri şaşırtıyor

Çanakkale'den alınıp İstanbul'a getirilen kuzu ailenin bir üyesi gibi yaşıyor. Kanapede oturuyor, televizyon seyrediyor.

Bakır Ailesi'nin vazgeçilmezi haline gelen 3 aylık kuzu görenleri şaşırtıyor
HABERTURK.COM

Show Haber'den Meltem Bozbeyoğlu'nun haberine göre 50 yaşındaki Ensar Bakır, inşaat işiyle uğraşıyor. Bundan 3 ay önce iş için gittiği Çanakkale'de 3 aylık kuzu ile tanıştı. Tonik adlı kuzuyu ilk görüşte aşk misali sahiplenip İstanbul'a getirdi.

ŞİMDİLİK SÜTLE BESLENİYOR

Tonik, Bakır Ailesi'nin herşeyi. Aileyle birlikte televizyon izleyip, koltukta oturuyor. Bir insan nasıl yaşıyorsa Tonik de öyle yaşıyor. 3 aylık Tonik sütle besleniyor.

"HA OĞLUM HA TONİK"

Ensar Bey'in oğlu Efe, "Biz onu hayvan olarak görmüyoruz. Ailemizin bir üyesi" diye konuşuyor. Aile reisi Ensar Bakır da Tonik için 'Ha oğlum ha Tonik hiç farketmiyor" diyor.

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