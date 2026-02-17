Canlı
        Bakırköy'de 30 milyon dolarlık hırsızlık iddiasıyla ilgili 9 kişiye tutuklama istemi

        Bakırköy'de 30 milyon dolarlık hırsızlık iddiasıyla ilgili 9 kişiye tutuklama istemi

        İstanbul Bakırköy'de site otoparkında iki araçtan 30 milyon doların çalınmasına ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklamaya, 2 kişi adli kontrol talebiyle sevk edildi; 6 şüpheli aranıyor

        Giriş: 17.02.2026 - 19:52 Güncelleme: 17.02.2026 - 19:52
        Otopark soygununda tutuklama istemi
        Bakırköy’de otopark soygunu: 9 şüpheli tutuklamaya, 2 kişi adli kontrol talebiyle sevk edildi; 6 şüpheli aranıyor

        İstanbul Bakırköy’de bir sitenin otoparkında iki araçtan 30 milyon ABD Doları nakdin çalınmasına ilişkin soruşturmada, 9 şüpheli tutuklanmaları talebiyle, 2 şüpheli adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Başsavcılık, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre müşteki B.D., 12 Ocak 2026 günü saat 01.00 sularında Şenlikköy Mahallesi Ekşinar Konakları’nda site garajında park halindeki 34 BJK 747 plakalı siyah Audi ile 34 EOS 86 plakalı Ford Ranger araçlarını kontrol ettiğinde toplam 30 milyon ABD Doları nakdin yerinde olmadığını fark etti ve şikâyetçi oldu. Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro ile İstihbarat Şube’nin müşterek çalışması sonucu olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen K.K., E.K., R.S., Ş.K., E.K. (SSÇ), Ö.F.S., E.Ç., O.D., M.G., R.K. ve B.B. hakkında 14 Şubat 2026’da İstanbul, Antalya ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi; adı geçenler yakalanırken firari şüpheliler için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda K.K.’nin ikametinde 1.593.500 ABD Doları ve 20.000 TL; Ş.K.’nin ikametinde 5.500 ABD Doları, 3.200 TL, 860 adet uyuşturucu hap, 1 kurusıkı tabanca ve 1 ruhsatsız tabanca; E.K. (SSÇ)’nin ikametinde 1 ruhsatsız tabanca; R.S.’nin ikametinde ise 43 adet fişek ele geçirildi.

        Değerlendirmelere göre şüphelilerin hiyerarşik yapı içinde hareket ederek hırsızlık amacıyla planlama yaptığı, sahte plaka kullandığı, araçları gizlemeye yönelik önlem aldığı, kimlik tespitini zorlaştırıcı yöntemler uyguladığı, olay öncesi ve sonrası koordineli toplantılar yaptığı ve delil karartmaya yönelik eylemlerde bulunduğu iddia edildi.

        Soruşturma kapsamında, örgüt lideri olduğu değerlendirilen K.K. hakkında “örgüt kurmak ve yönetmek”, “nitelikli hırsızlık”, “nitelikli hırsızlığa teşebbüs” ve “suç delillerini yok etme/değiştirme/gizleme” suçlarından; R.S. hakkında “örgüte üye olma”, “nitelikli hırsızlık” ve “nitelikli hırsızlığa teşebbüs”ten; E.K. hakkında “örgüte üye olma” ve “nitelikli hırsızlığa teşebbüs”ten; E.K., M.G., B.B., R.K. ve O.D. hakkında ise “örgüte yardım etme” suçundan tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk işlemleri yapıldı. Aynı soruşturmada gözaltına alınan Ö.F.S. ve E.Ç. ise adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Başsavcılık, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

        #bakırköy otopark soygunu
        #haberler
