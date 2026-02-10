Canlı
        Bakırköy'de zabıta aracı denize düştü

        Bakırköy'de zabıta aracı denize düştü

        Bakırköye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İBB'ye ait zabıta aracı demir bariyerleri aşarak denize düştü. Yara almadan kazayı atlatan sürücü ve yanındaki personel kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 21:20 Güncelleme: 10.02.2026 - 21:20
        Zabıta aracı denize düştü
        Bakırköy'deki olay, saat 18.30 sıralarında Sakızağacı Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye ait seyir halindeki zabıta aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü.

        Kazanın ardından sürücü ve personel kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Ekiplerin çalışmalarının ardından zabıta aracı, vinç ile denizden çıkarıldı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Ordu'da sahilde insansız hava aracı parçası bulundu

        Ordu'nun Ünye ilçesinde sahile, insansız hava aracı parçası vurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

