Baksı Kültür Sanat Vakfı Anadolu Ödülleri sahiplerini buldu

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından, düzenlenen 6. Anadolu Ödülleri, 17 Aralık Çarşamba günü Hilton İstanbul Bosphorus’ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

2019 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Anadolu Ödülleri, Anadolu’nun kültürel zenginliğini görünür kılmak, geçmişle bugünü buluşturmak ve geleceğe ilham verecek üretimleri onurlandırmak amacıyla veriliyor. Edebiyat, sinema, müzik, görsel sanatlar ve mimarlık olmak üzere beş ana kategoride verilen ödüller, Anadolu’nun ortak kimliğine katkı sağlayan sanatçılara sunuluyor. Bununla birlikte kültür dünyasına uzun yıllardır değer katan isimlere “Baksı Onur Ödülü” ve ana sponsor Doğan Holding adına “Doğan Değer Ödülü” de takdim ediliyor.

Bu yıl ödüller, “Kıyının Ötesi” temasıyla üretimlerini sınırların ötesine taşıyan, dünyaya başka bir yerden bakmamızı sağlayan sanatçılara verildi. Açılış konuşmalarını Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Baksı Müzesi Kurucu Başkanı Prof. Hüsamettin Koçan, Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Çağlar Göğüş, Baksı Kültür Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Koçan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Baksı Kültür Sanat Vakfı Anadolu Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Nazlı Pektaş’ın yaptığı törende; edebiyatta Murathan Mungan, sinemada Tuncel Kurtiz, müzikte Erkan Oğur, görsel sanatlarda Ali Kazma ve mimarlıkta Selva Gürdoğan ödüle layık görüldü. Baksı Onur Ödülü Osman Dinç’e, Doğan Değer Ödülü ise Murat Morova’ya takdim edildi.

Törende konuşan Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Baksı Müzesi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan şunları söyledi: “‘Anadolu, hayal gücüne alan açan; her şeyin farklı görüldüğü ve yorumlandığı bir kültür coğrafyasıdır. Bu nedenle Anadolu’da hep gelecek vardır ve onun tanığı da sanattır. Anadolu Ödülleri de bu coğrafyayı merkezine koymadan edemezdi; varoluş nedeni tam olarak budur. Aynı zamanda bu coğrafyanın yanı sıra sanatı üretenleri de merkeze koymuş, amacını ve ilhamını buradan almıştır. Anadolu Ödülleri, düşünsel dünyayı ve onun çevresini ören, onu görünür yapanları desteklemiştir. Bu desteğimizi anlayan, bizimle yürüyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Biz, etkinliğimizin adını “ödüller” olarak koyduk. Ancak sanatçılarımıza ödül vermekten çok, onların, önerdiğimiz ödülü kabul etmelerini asıl değer olarak görüyoruz. Çünkü bu kabul, aynı düşünsel zeminde yan yana durmanın ve birlikte yürüyebilmenin ifadesidir. Bu vesileyle, bu ortak anlam alanını bizimle paylaşan değerli ödül sahiplerini teşekkür ve minnetle selamlıyorum.”

