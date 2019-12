Baksı Müzesi'ne yurtdışından ödül

Bayburt’ta şehrin 45 kilometre dışında, tepenin üzerine kurulu özgün bir kültürel etkileşim merkezi olma görevi üstlenen Baksı Müzesi, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da dikkat çekmeye devam ediyor.

Dünyanın en sıra dışı müzelerinden biri olan ve geleneksel sanatlarla modern sanatları buluşturan Baksı Müzesi’ne bir ödül de “Museums in Short” kısa film yarışmasından geldi. Yarışmaya 26 ülkeden 55 video katıldı. Yönetmenliğini Kadir Saraç’ın yaptığı film, jüri tarafından övgüyle karşılandı ve Türkiye’ye uluslararası bir ödül daha kazandırdı.

Kısa filmde, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın Bayburt ile bölgenin ruhunu, kültürünü ve yaşam tarzını sanat eserlerine aktardığı “Ayağımdaki Diken” sergisi ana tema olarak işleniyor.

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan

Prof. Koçan “Museums in Short” ödülünü Türkiye’ye getirmekten duyduğu mutluluğu şu sözlerle ifade etti:“Benim için her zaman bir gurur kaynağı olan Baksı Müzesi, kurulduğu günden bu yana 2018 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü, 2014 Yılı Avrupa Konseyi Müze Ödülü, TBMM 2014 Onur Ödülü, TÜYAP Sanatsever Kurum Ödülü 2010, Contemporary İstanbul 2010 gibi pek çok prestijli ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz günlerde bu başarılarımıza bir yenisini daha ekleyerek, müze iletişimini geliştirmek ve izleyicilerin ilgisini çekmek için düzenlenen “Museums in Short” ödülünün de sahibi olduk. Modern müzecilik dünyasında böylesine önemli bir ödülü ülkemize ve Bayburt’umuza Baksı Müzesi vesilesi ile getirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Genç Yönetmen Kadir Saraç ve ekibinin titiz çalışmaları sonucunda ulaştığımız bu ödül için, Saraç’a ve ekibine ayrıca teşekkür ederim. Baksı Müzesi yalnızca kurulduğu özel konumundaki misyonuyla değil, faaliyetleriyle de ezber bozmaya devam ediyor. İnanıyorum ki daha çok başarılara imza atarak memleketimizi, topraklarımızı gururlandırmaya devam edecektir.”

Hüsamettin Koçan’ın kurduğu düşü gerçekleştirirken verdiği mücadeleyi ve sanatın merkez dışında var oluş biçimine dair kolektif bir çabayı konu alan, yönetmenliğini Bahriye Kabadayı Dal’ın yaptığı “Baksı: Ütopyadan Gerçeğe” filmleri de 11. Boston Türk Belgesel ve Kısa Film Yarışması’nda ödüle layık görülmüştü.