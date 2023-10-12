Baktıkça daha komik hale gelen fotoğraflar
Bazı fotoğraflar o kadar eğlenceli olabilir ki geçen senelere rağmen ilk günkü gibi hissettirir. Bu anılar aynı zamanda hayatın neden yaşamaya değer olduğunu en iyi anlatan karelerdir.
"3 yaşındaki çocuğum saklambaç oynamayı öğreniyor..."
"Bu koltuk bana çok iyi gelecek!"
"İş arkadaşıma bir soru sormak için gittim ve onu tamamen uyanık ve işine odaklanmış halde buldum."
"Hardal çocuk."
"6 ayımı yeni doldurdum, katı gıdalara geçiş iyi gidiyor."
"En iyi resmimizi çerçevelettik."
"Kediye kendi ilacını tattırıyor!"
"Eşime sürpriz yapmak için evdeki bir fotoğrafı, photoshopladığım bir fotoğrafla sessizce değiştirdim."
"Yeğenimle oynadığım bir saklambaç oyununu gerçekten kaybedeceğimi düşünmemiştim... (Ona fotoğraf için poz vermesini söyledim)."
"Çocuğum bu portremi 10 yıl önce yapmıştı. Hâlâ aynı görünüyorum."
"Arkadaşımın kedisi bu akşam yemeğinde biftek servisini kibarca bekledi."
"Bugün köpeğimize yeni yatak aldık."