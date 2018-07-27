Tarihinin en korkunç doğal afetini yaşayan Yunanistan’dan kötü haber gelmeye devam ediyor. Ölü sayısının 85, yaralı sayısının ise 187’ye çıktığı Yunanistan’da cesetlerin kimliğini tanımak için çalışmalar devam ediyor. Yunan yetkililer tek tek evlere girerek arama çalışmalarına devam ederken kimliği belirlenemeyen cesetler için ise ölenlerin yakınlarından DNA örneği alınıyor.
BİRBİRLERİNE SARILMIŞLAR
Vatan'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre, ölenlerden bazılarının Mati’deki yaşlılar kampına katılan kişiler olduğu belirlenirken o kişiler arasında 88 yaşındaki Angel Maschas ve 85 yaşındaki eşi Angelica Maschas çifti de yer alıyor. Çiftin 20’li yaşlarında Fatih Fener-Balat bölgesinden 6-7 Eylül olayları sonrasında binlerce Rum vatandaşı gibi Yunanistan’a göç ettikleri öğrenildi. İstanbul’daki dostları ile bağlarını hiç koparmayan çiftin İstanbul’da kalan arkadaşları ve Yunanistan’daki akrabaları ikilinin birlikteliğini “Evlilikleri ve aşkları hepimize örnek olmuştu. Hiç eskimeyen bir evlilik” yaşadılar diye adlandırırken Angel ve Angelica’nın cesetlerinin de birbirlerine sarılmış halde bulunduğu belirlendi.
Çiftin cenazelerinin kesin kimlik tespiti henüz tamamlanamazken oğulları Stelios Maschas da kimlik tespiti için önceki gün DNA örneği verdi. Olayla ilgili açıklamada bulunan Stelios Maschas, anne ve babasının kurtulmak için kamptan 15-20 metre uzağa kaçtıklarını ancak buna rağmen yangından kurtulamayarak hayatlarını kaybettiklerini belirtti.
NEDEN GÖÇ ETTİLER?
Tarihler 6 Eylül 1955’i gösterdiğinde; İstanbul’daki Rumlar bir yalan haberle hedef haline getiriliyordu. Yapılan haberde Selanik’teki Atatürk’ün evine Yunanlılar tarafından bomba atıldığı yazılıyordu. Bu haberle galeyana gelerek ellerinde kazma, balta ve sopalarla sokaklara dökülen binlerce kişi gayrimüslimlere ait ev ve işyerlerini yakıp yıkmaya başladı. Resmi kaynaklara göre 4 bin 214 ev, 1.004 işyeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okul tahrip edildi. Olaylarda 11 kişi hayatını kaybetti. Helsinki Watch örgütünün bir raporuna göre ise ölenlerin sayısı 15 olarak kayıtlara geçiyordu. Olayların ardından, Türkiye’de yaşayan binlerce Rum ise Türkiye’den göç etmek zorunda kaldı.
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