BALÇOVA, BAYRAKLI, BUCA BELEDİYE BAŞKANLARI AÇIKLANDI

Türkiye'de seçim araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Kesin olmayan sonuçlara göre, Balçova Belediye Başkanı olarak yüzde 61,19 oy oranıyla CHP'nin adayı Onur Yiğit, Bayraklı Belediye Başkanı yüzde 47,01 oy oranıyla CHP'nin adayı İrfan Önal ve Buca Belediye Başkanı yüzde 41,83 oy oranıyla CHP'nin adayı ise Görkem Duman seçildi.

İzmir'de açılan sandık sayısı yaklaşık olarak yüzde 99,7 seviyesine ulaştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) birkaç gün içinde açıklayacağı kesin sonuçlarla birlikte, tüm belediye başkanları resmiyet kazanacak.

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