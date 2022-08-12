Balı fazla kaçıran yavru ayıdan haber var!

Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Karakaş köyünde baygın halde bulunan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Efteni Gölü Doğal Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altına alınmıştı.
YAVRU AYI İYİLEŞTİ KENDİNE GELDİ
İHA'da yer alan habere göre doğru tedavi uygulanan, sebze ve meyve takviyesi yapılan ayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DOĞAL HAYATA SALINACAK
Ayının buradaki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.
Ayının görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
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