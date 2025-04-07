Balıkçılar için av yasağı başlamak üzere. Yasak, endüstriyel balıkçıları kapsayacak olsa da kıyı balıkçıları için de balık çeşidi yasağı başlayacak. Peki, av yasağı ne zaman başlıyor, hangi balık türlerinin avlanması yasaklanacak?