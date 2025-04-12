Balık avı yasağı ne zaman başlıyor ve ne kadar sürecek?
Balıkçıların "vira bismillah" denilerek olta atıp, tezgahları doldurduğu balık avının bitmesine çok kısa bir süre kaldı. Yasak, endüstriyel balıkçıları kapsayacak olsa da kıyı balıkçıları için de balık çeşidi yasağı başlayacak. Peki Balık avı yasağı ne zaman başlıyor ve ne kadar sürecek?
Balık av sezonu yasağı balıkçılıkla ilgilenen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, 2025 yılı av yasağı ne zaman başlayacak ve hangi balık türlerinin avlanması yasaklanacak?
BALIKÇILAR İÇİN AV SEZONU NE ZAMAN KAPANIYOR?
1 Eylül 2024'te ağlarını denize bırakarak av sezonunu açan balıkçılar, 15 Nisan'da motorlarını durdurarak "paydos" diyecek.
15 Nisan tarihi itibarıyla gırgır diye adlandırılan büyük balıkçı tekneleriyle avcılık yapılamayacak ancak 12 metre altı küçük teknelerle avcılık faaliyeti yapılmaya devam edilecek.
BAZI BALIK TÜRLERİ İÇİN YASAK BAŞLIYOR
Kıyı balıkçıları 15 Nisan'da başlayacak av yasağına dahil değil ancak kıyı balıkçıları için 1 Nisan'da palamut yasağı başlamıştı, 15 Nisan'da ise kalkan yasağı başlayacak.