Balık avlamaya çıkan kuzenlerden biri 30 metreden düştü!

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DHA

Antalya'nın Kemer ilçesinde, balık avlamak için denize açıldıkları lastik bot patlayınca kıyıya yanaşıp, kayalıklardan tırmanmak isteyen 2 kuzenden biri 30 metreden düşerek yaralandı, diğeri ise mahsur kaldı. Kuzenler, ekipler tarafından kurtarıldı. DHA'nın haberine göre Kemer'de dün Mehmet U. (24) ve kuzeni Selahattin U.'nun (33) balık tutmak için denize açıldığı lastik bot, bir süre sonra patladı.

Phaselis Gizli Koy mevkisinden kıyıya ulaşan Mehmet ve Selahattin U., yola ulaşabilmek için metrelerce yükseklikteki kayalıklardan tırmanmaya başladı. Saat 18.30 sıralarında Selahattin U., 30 metreden aşağıya düşüp yaralandı. Kayalıklarda mahsur kalan Mehmet U. ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kontrol Bot Timi, 112 Acil Sağlık personelini de yanlarına alarak denizden, Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ise olay yerine karadan ulaştı. Saat 19.30 sıralarında bölgeye ulaşan ekipler yaralı Selahattin U.'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.