Balık çorbası tarifi için gereken malzemeler:
• 1 kilo beyaz etli balık
• 3 adet domates
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• 2 diş sarımsak
• Tuz
• Karabiber
• 1 tutam şeker
• 1 yemek kaşığı domates salçası
• Kızarmış bayat ekmek
Balık çorbası nasıl yapılır?
• Balıklarınızı ayıklayın.
• Ayıkladığınız balıkları üzerini geçecek kadar su koyup kaynamaya alın.
• Haşlamış olduğunuz balıklarının suyunu süzün.
• Balıkları küçük parçalara ayırın.
• Üzerine haşlama suyundan 1 litre alıp ekleyin.
• Bir tava içerisinde zeytinyağını biraz kızdırın.
• Sarımsağı ve küp şeklinde doğradığınız domatesi ilave edip 3-5 dakika kadar soteleyin.
• Bu harcı balık ve suyun olduğu tencereye aktarın.
• Karabiber, tuz ve şekeri ilave edip 10-15 dakika pişin.
• Çorbanızı kızarttığınız bayat ekmeklerle ikram edebilirsiniz.
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