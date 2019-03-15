'Balıkçılar', romanlarında Rusya'nın kırsal kesimindeki sosyal dokuyu gerçekçi bir üslupla ele alan Dimitri Vasilyeviç Grigoroviç'in yazdığı önemli bir Rus klasiği. Türkçe olarak ilk kez VakıfBank Kültür Yayınları'nın okurlarla buluşturduğu roman, olayların geçtiği dönemde yaşanan değişim ve dönüşümü aydınlatıyor.

Dostoyevski ile tanıştıktan sonra edebiyatla ilgilenen Dimitri Vasilyeviç Grigoroviç, Rus kırsal toplumunun yaşamını tüm detaylarıyla aktaran ilk yazarlardan. Doğayı, sosyo-kültürel yaşamı ve karakterlerin iç dünyasını kurgusuna yediren Grigoroviç, bunu 'Balıkçılar'da da naif bir üslupla başarıyor. Levent Özübek'in çevirisini yaptığı roman üçüncü tekil şahıs anlatıma sahip, 4 kısım ve 32 bölümden oluşuyor. Roman ayrıca yazıldığı dönemin edebiyatında etkin gerçekçilik akımının tüm detaylarını yansıtıyor.