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Tayland'da yaşayan 20 yaşındaki balıkçı Chalermchai Mahapan, teknesini 6 Ocak'ta güney Songkhla vilayetindeki Samila Plajı'na yanaştırdıktan kısa bir süre sonra 7 kilogramlık bir kütleyle karşılaştı.

Teknesini kıyıya yanaştırmak için iten genç balıkçı ilk başta kütlenin sıradan bir kaya parçası olduğunu düşündü ancak yakından baktığında taşın değerli olabileceğinden şüphelendi.

Chalermchai, ne olabileceğini anlamaya çalışmak için gizemli kayayı eve götürdü.

Komşusu, Mahapan'a bulduğu kütlenin balina kusmuğu olabileceğini söyledi.

Mahapan kütleden aldığı küçük parçaları yakınca elindekinin ambergris olduğundan emin oldu.

Havanın ani değişimi nedeniyle kefal avından erken dönen Mahapan'ın, balıktan çok daha değerli bir maddeye rastladığı anlaşıldı.

Daily Mail'in haberine göre 7 kilogramlık balina kusmuğunun 210 bin sterlin (Yaklaşık 2 milyon 138 bin TL) değerinde olabileceği belirtildi.

Mahapan yaşadıklarıyla ilgili "Buradaki yaşlı köylülere sorup da, onlar bana amberden bahsedene kadar bunun ne olduğu hakkında bir fikrim yoktu" dedi.

Kütledeki maddenin kesin tespiti için laboratuvara numune gönderilirken Chalermchai, "Ambergris bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum" şeklinde konuştu.

Elindeki maddeyi satmak için acelesi olmadığını söyleyen Mahapan, uluslararası alıcı bulabilmek için bir ajansla anlaştığını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Tayland'ın Nakhon Si Thammarat bölgesinde sahilde yürüyüşe çıkan 60 yaşındaki balıkçı Naris Suwannasang yaklaşık 100 kilogram ağırlığında ambergris bulmuştu. Balina kusmuğunun 2.4 milyon sterlin değerinde olduğu belirtilmişti.

AMBERGRİS NEDİR?

Ambergris, sadece sperm balinası türünde görüldüğü ve bu türün de çok azından çıktığı için değerli kabul ediliyor. Balinanın sindirim sisteminde üretilen bu madde, sivri ve sert cisimlerin bağırsaklardan kaymasını sağlıyor. İlk üretildiğinde, dışkı kokan amber sonradan tazeleyici esanslara sahip güçlü bir kimyasala dönüşüyor. Pahalı parfümlerin vazgeçilmez maddelerinden biri olan ambergris, dışkı olarak dışarı atılıyor ama bazen o kadar büyük oluyor ki sindirim sisteminden geçemiyor ve balina o dışkıyı kusarak dışarı atıyor. Balina kusmuğunun kimyasal reaksiyonlardan daha kuvvetli olduğu biliniyor. Parfümün kalıcılığının artmasına neden olan bu salgı pahalıya satılıyor.