        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: Deprem bölgesinde başarılı bir sınav verdik

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan Sındırgı'daki depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin açıklama:

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından daima vatandaşların yanında olduklarını belirterek, başarılı bir sınav verdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 19:52 Güncelleme: 18.08.2025 - 19:52
        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: Deprem bölgesinde başarılı bir sınav verdik
        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

        Depremin etkilerinin azaltılabileceğini ifade eden Akın, "Depremi engelleyemeyiz ancak etkilerini hep birlikte azaltabiliriz. Bu konuda bilimin ışığında planlı, kararlı ve hızlı adımlar atmak zorundayız. Depremde süreci yakından takip eden ilgili bakanlıklarımıza çok teşekkür ederim." dedi.

        Depremin ilk anından itibaren vatandaşların gıda ihtiyacının karşılanmasına destek verdiklerini anlatan Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 225 araç ve bağlı 812 personelle çalışmalara katıldıklarını açıkladı.

        Vatandaşlara 24 saat kesintisiz su, çay ve kumanya dağıttıklarını ifade eden Akın, şöyle konuştu:

        "Bölgede 6 bin kişilik çorba, 6 bin 650 kişilik sıcak yemek, 7 bin adet kumanya, 10 bin 500 kek, 65 bin su, 1000 konserve, 11 bin 500 meyve suyu, 25 bin ekmek, 20 bin çay ve kahve, 20 bin simit dağıtımı yaptık. Bölgede kurulan konteynerlerin altyapı sürecine yardımcı olduk. Çağrı merkezlerimize gelen taleplere anlık yanıt verdik. Yol temizliği, hasarlı binaların yıkımı, moloz temizliği ve transferi, konteyner kentlerin kurulumu için zemin ve çevre düzenleme hizmetleri verdik. Konteynerlerin elektrik bağlantılarını, bakım ve onarım hizmetlerini sağladık. Başarılı bir sınav verdik."

        Akın, bir basın mensubunun "AK Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

        "Benim anlayamadığım bir şey var. Ben açıklama yaptım, dedim ki 'Ben görevimin başındayım.' Benim aklım da fikrim de tek isteğim de Balıkesir. Başka da bir isteğim yok. Bunu siyaseten farklı noktalara çekmek... Olduğum, durduğum yerdeyim. Değişen hiçbir şey yok. Bu konuşulanların, anlatılanların şahsımla hiçbir alakası yok. Benim yönetim anlayışım size farklı gelebilir. Ben Kuvayımilliyeciyim, Balıkesirliyim, devletçiyim, benim yönetim anlayışım birlik beraberlikten esastır. Devletimizin tüm kurumlarına saygım çok yüksektir. Onun için çalışma şeklim de sistemim de bu şekildedir. Ben her fırsatta hem bakanlarımıza hem de devletimizin tüm yöneticilerine iyi dileklerimi iletiyorum. Bir sıkıntımız olduğu zaman kendileriyle iletişime geçiyorum ayrıca kendilerine de çok teşekkür ederim çünkü Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin aklının fikrinin Balıkesir olması lazım, yapacak çok işimiz var."

