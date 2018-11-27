Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevi'nde kalan Ulaş Yurdakul'u linç eden dört tutukluya, ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. İki mahkum da "suçu bildirmeme" suçundan cezalandırıldı.

İsmail Saymaz'ın Hürriyet'teki haberine göre, cezaevindeki linçle ilgili karar Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Kasım'da görüldü. Sanık Nihat Şen, Serkan Evran, Recep Okumuş ve İbrahim Armağan'a "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve iştirak halinde öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Suçtan pişman olmamaları, sabıkalı geçmişleri ve sabıkalı oldukları suçların nitelikleri göz önüne alınarak cezada indirime gidilmedi. Mahkumlar Aydın Zararsız ve Murat Sevim'e ise "suçu bildirmemek" suçundan 1'er yıl ceza verildi, 3 sanık ise beraat etti.

Yurdakul ailesinin avukatı Hakan Günaslan "Ulaş, eziyet edilerek öldürüldü. Ölüme neden olan eziyet geceden başlayarak sabah saatlerine kadar devam etti. Öğle tekrar başlayıp Ulaş'ın ölümüyle sonuçlandı. Karar yerindedir" dedi.

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