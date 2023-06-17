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Balıkesir'de eş zamanlı jandarma operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Balıkesir Edremit'te silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Balıkesir'de eş zamanlı jandarma operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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AA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, ilçe merkezinde C.Ç. (27), T.Ç. (38), E.Ç. (19), T.K. (38), E.Ç. (61), E.S (39) ve O.K'nin (25) örgütlü olarak silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin İzmir ile İstanbul'dan temin ettikleri silah ve uyuşturucu maddeleri Edremit ve çevre ilçelerde sattıkları tespit edildi. Ekipler, zanlıların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 156 gram sentetik uyuşturucu, 25 bin uyuşturucu hap, 856 gram sentetik kannabinoid, 3 hassas terazi, 7 tabanca ve 912 fişek, 16 av tüfeği, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 150 obje ile 660 bin lira ele geçirildi.

AA'nın haberine göre, operasyon kapsamında ilk önce 6 kişiyi yakalayan ekipler, firari zanlı E.Ç'yi de gün içinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden E.Ç, C.Ç, T.Ç, E.Ç ve O.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan T.K. ve E.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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